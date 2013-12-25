В уфимском Забелье возведут 6 млн «квадратов» жилья

12 млн квадратных метров прибавит жилищный фонд столицы Башкирии к 2025 году – свидетельствует генеральный план развития Уфы. В итоге общая площадь жилого фонда составит 30 млн квадратов. Примечательно, что половина нового жилья – около 6 миллионов «квадратов» - придется на Забелье, в том числе Затон. Об этом на встрече с жителями района рассказала замначальника Управления архитектуры и градостроительства Уфы Галина Чиглинцева.