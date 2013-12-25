В новом году в Башкирии пенсии будут разносить по особому графику

В первые дни 2014-го года пенсионеры получат выплаты раньше обычного. 3 января – за 3 и 5 число, 4 января - за 4, 6 января – за 6 и 7, 8 января - за 8. С 9 января выплаты будут производиться в обычном порядке. В пенсионном фонде отмечают, что не получившие в декабре полагающиеся им суммы, могут сделать это в отделениях почтовой связи, начиная с 3 января. Между тем в январе и почтовые отделения республики будут работать по новому графику.