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В новом году в Башкирии пенсии будут разносить по особому графику

25 декабря 2013, 14:43
В первые дни 2014-го года пенсионеры получат выплаты раньше обычного. 3 января – за 3 и 5 число, 4 января - за 4, 6 января – за 6 и 7, 8 января - за 8. С 9 января выплаты будут производиться в обычном порядке. В пенсионном фонде отмечают, что не получившие в декабре полагающиеся им суммы, могут сделать это в отделениях почтовой связи, начиная с 3 января. Между тем в январе и почтовые отделения республики будут работать по новому графику.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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