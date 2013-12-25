Светлана Гладышева открыла Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту

В минувшие выходные в Белорецком районе завершились Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту на приз Шайхлисламова среди юношей и девушек 12-15 лет.В соревнованиях приняли участие более 300 подростков из Уфы, Санкт-Петербурга, Петропавловска-Камчатского, Москвы, Республики Татарстан, Самарской, Саратовской, Челябинской областей, Алтайского, Хабаровского, Приморского и Пермского края, многих других городов России.