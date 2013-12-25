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Светлана Гладышева открыла Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту

25 декабря 2013, 19:04
В минувшие выходные в Белорецком районе завершились Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту на приз Шайхлисламова среди юношей и девушек 12-15 лет.В соревнованиях приняли участие более 300 подростков из Уфы, Санкт-Петербурга, Петропавловска-Камчатского, Москвы, Республики Татарстан, Самарской, Саратовской, Челябинской областей, Алтайского, Хабаровского, Приморского и Пермского края, многих других городов России.




#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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