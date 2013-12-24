Уфимские теледивы Куцуева и Машко попали в комнату маньяка

[фото] Уфимский галерист и арт-критик Кристина Абрамичева уже не первый год удивляет любителей художественных представлений непредсказуемыми выставочными проектами. Неравнодушная к актуальному искусству публика давно привыкла, что куратор приглашает на самые оригинальные перфомансы и экспозиции местных или заезжих художников. Но в минувший четверг Кристина с командой уфимских творцов удивила даже преданную публику, замахнувшись на масштабный проект «Лофт», который просуществовал всего один вечер. На этот раз Кристина преследовала и личные цели, разделавшись с главными секс-символами башкирского ТВ в скрупулезно воссозданной комнате маньяка.