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Уфимские теледивы Куцуева и Машко попали в комнату маньяка

24 декабря 2013, 18:30
[фото] Уфимский галерист и арт-критик Кристина Абрамичева уже не первый год удивляет любителей художественных представлений непредсказуемыми выставочными проектами. Неравнодушная к актуальному искусству публика давно привыкла, что куратор приглашает на самые оригинальные перфомансы и экспозиции местных или заезжих художников. Но в минувший четверг Кристина с командой уфимских творцов удивила даже преданную публику, замахнувшись на масштабный проект «Лофт», который просуществовал всего один вечер. На этот раз Кристина преследовала и личные цели, разделавшись с главными секс-символами башкирского ТВ в скрупулезно воссозданной комнате маньяка.

















Ашир МУРАДОВ.








#Новости#Культура#Денис Объедкин
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