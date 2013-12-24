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Башкирские теннисисты завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира

24 декабря 2013, 14:44
В Уфу из Гонконга вернулись чемпионы мира по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями по версии INAS Елена Прокофьева и Кемал Гайфуллин, а также их тренер Ольга Байракова. Россию на соревнованиях представила сборная команда из шести спортсменов. Представители Башкортостана Елена Прокофьева и Кемал Гайфуллин завоевали четыре золотые медали. Елена одержала победу в одиночной и парной категориях. Еще две награды высшей пробы пара Елена Прокофьева-Кемал Гайфуллин получила в смешанной категории.


#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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