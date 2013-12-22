Рыбную ферму «Балык» продали по цене внедорожника

Руководитель территориального управления Росимущества по РБ Андрей Агапов затруднился назвать имя нового владельца рыбной фермы, но уточнил, что претендентов на «Балык» было двое.

На три следующих года имущественное ведомство запланировало приватизацию еще четырех госпредприятий: ФГУП по племенной работе в Баймаке, и трех акционерных обществ — племенного предприятия в селе Загородное около Стерлитамака, дорожно-эксплуатационных предприятий №103 в поселке Кандры и №104 в селе Алаторка. При этом руководитель управления обещал, что госкомпании будут продаваться не как набор земель и недвижимости, а как «действующие бизнес-единицы».

Интрига года — кому достался арестованный за долги стадион «сорокового» завода, осталась нераскрыта. Андрей Агапов, положив руку на сердце, признался, что не знает, кто стал обладателем заводского актива в лесопарке у 21-й больницы. Чиновник сослался на то, что торги велись федеральным Росимуществом через уполномоченную организацию. Стадион в начале года продавали за 89 млн рублей, но итоги торгов так до сих пор опубликованы не были.

А вот внезапный отзыв с торгов базы отдыха «Солнечные пески» того же «УППО», г-н Агапов объяснил желанием завода судиться за свое имущество и оспаривать арест пансионата.

Башкирское управление Росимущества анонсировало «активизацию исковой работы» по возврату земли, проданной или сданной в аренду по непрозрачным схемам.

— Мы инициируем изучение использования и выделения участков тем или иным пользователям, — деликатно обозначил тему г-н Агапов.

Так, имущественное ведомство выиграло суд по отмене торгов землей под детским лагерем «Уфимского тепловозоремонтного завода» на склоне Уфимки за ВДНХ. Росимущество посчитало, что землю продали за бесценок — 42 млн рублей, в то время как рыночная цена определена в 150 млн рублей.

— Торги признаны недействительными, но это пока решение первой судебной инстанции, — сказал чиновник.

Аналогичные претензии управление готовит к сделке по продаже соседних участков на том же склоне. Подробности Андрей Агапов раскрывать не стал, пояснив, что речь идет «примерно о 10 гектарах» и «по каждому участку рассмотрят целесообразность обращения в суд для защиты интересов Российской Федерации». Но фамилии нынешних собственников или арендаторов спорных земель, назвать отказался.