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Posted 17 декабря 2013, 21:39

Published 17 декабря 2013, 21:39

Modified 13 марта, 08:04

Updated 13 марта, 08:04

Девочек, сбежавших из дома из-за учительского гнева, полицейские нашли в сельском магазине

17 декабря 2013, 21:39
Двух подружек 13 и 15 лет, не вернувшихся домой в понедельник из школы в селе Малояз Салаватского района РБ, нашли сегодня живыми и здоровыми. Девочки, не отличающиеся примерным поведением, оказались в селе Месягутово в соседнем, Дуванском районе Башкирии. Беглянок обнаружил полицейский наряд, когда приятельницы зашли в местный магазин.

Как выяснилось, подружки сбежали от учительского гнева, после того, как сломали фигурку из снега, вылепленную на конкурсе около местного училища. Разгневанный педагог велела девочкам привести родителей, чтобы рассказать им о недостойном поведении дочерей, но «хулиганки», испугавшись «расправы», сбежали из школы.
Одна из девочек рассказала по телефону однокласснице, что будут прятаться, пока не разрешится конфликт из-за ледяной фигурки. Обе девочки ранее уже уходили из дома по различным причинам.
Напомним, после исчезновения детей в Салаватском районе Башкирии были предприняты экстренные меры по их розыску. Сначала родственники пытались разыскать беглянок самостоятельно, а в двенадцатом часу вечера обратились в полицию. В 20-градусный мороз школьниц искали 40 стражей порядка, в том числе с розыскными собаками и около 20 местных жителей, вызвавшихся помочь правоохранителям. А девчонки оказались в доме матери своей подруги, которая пустила их переночевать. Женщина, приютившая беглянок, не смогла сообщить об этом их родителям, так как не имела мобильной связи.
Детей осмотрели медики и сочли девочек здоровыми.
Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка и действиям взрослых. По результатам проверки будет принято решение, кто ответит за ЧП районного масштаба.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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