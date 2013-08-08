Правоохранители ищут «земельное дело», загадочно пропавшее из мэрии Уфы

Всерьез взялись правоохранители за дело о «льготной» продаже земли в центре столицы Башкирии. Напомним, мэрия передала участок рядом с развлекательным центром «Огни Уфы» за 10 млн рублей, в 40 раз ниже рыночной стоимости. Собственники земли, впоследствии перепродавшие этот участок воронежской фирме за 57 млн рублей под строительство отеля «Хилтон», уверяют, что получили территорию за 2,5% от кадастровой цены на условиях льготного выкупа, предусмотренного федеральным законодательством.

А вице-мэр Александр Филиппов, переписавший свою часть земли на маму, Галину Филиппову, утверждает, что уголовное преследование его лично и «новой команды мэрии» началось после того, как администрация Уфы начала наводить порядок на строительном рынке. Как бы там ни было, по факту «льготной» передачи участка правоохранители возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и активно ведут его расследование. По данным следователей, в результате земельных манипуляций городских чиновников в обход конкурсных процедур уфимский бюджет лишился более 110 млн рублей. В минувшую пятницу в управлении земельных ресурсов и отделе капитального строительства мэрии Уфы прошли обыски и изъятие документов, имеющих отношение к возможному преступлению. А во вторник обыски состоялись в квартирах и.о начальника юридического отдела управления земельных ресурсов г-на Нурисламова и владельца фирмы «Энергогазстрой» Рустэма Насырова, выступившего последним покупателем в цепочке перепродажи земли. Любопытно, что директором фирмы «Энергогазстрой» трудится сестра вице-мэра Уфы Александра Филиппова Елена Горская. Как стало известно «МКС», правоохранители ищут так называемое «земельное дело», где документально зафиксирована передача злополучного участка с оригиналами подписей чиновников, причастных к сделке. «Земельное дело» загадочным образом пропало из уфимской мэрии, и следователи полагают, что документы могут находиться у кого-то из людей, имеющих отношение к произошедшему. Оперативники получили постановление и об обыске в квартире Александра Филиппова, но «зайти» к чиновнику не сумели, так как он не открыл дверь. Впрочем, вряд ли вице-мэр хранит нужные следствию бумаги у себя дома.