Владельцев торговых центров обяжут создавать парковочные места для велосипедов

Posted 10 июля 2013, 07:30
Published 10 июля 2013, 07:30
Modified 13 марта, 07:57
Updated 13 марта, 07:57
— В крупных городах вошло в практику, когда коммерческие структуры помогают городу в его обустройстве, — сказал на специально собранном совещании с участием руководителей торговых предприятий замглавы уфимской мэрии Рамил Дильмухаметов. — В Уфе уже около 19 инвесторов строят ряд спортивных объектов в рамках сотрудничества муниципалитета и бизнеса. Поэтому мы предлагаем подключиться к развитию велосипедной инфраструктуры. А конструкция, предназначенная для парковки велосипедов, может использоваться и как дополнительное рекламное место.
По словам вице-мэра Уфы Альбины Юсуповой, «внешний облик велопарковок должен органично сочетаться со всей концепцией оформления торгового предприятия».
— Никто раньше не думал, что у нас будет столько автомобилей, — сказала г-жа Юсупова. — Так же может случиться и с велосипедами. А вообще, нужно рассчитывать, исходя из потока покупателей.
В Уфе планируют связать все крупные районы города велодорожками, протяженность которых составит около 150 километров. Одна велопарковка уже появилась около здания администрации Уфы, так что чиновники уже сегодня могут приезжать на работу на двухколесном транспортном средстве.