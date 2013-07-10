Владельцев торговых центров обяжут создавать парковочные места для велосипедов

— В крупных городах вошло в практику, когда коммерческие структуры помогают городу в его обустройстве, — сказал на специально собранном совещании с участием руководителей торговых предприятий замглавы уфимской мэрии Рамил Дильмухаметов. — В Уфе уже около 19 инвесторов строят ряд спортивных объектов в рамках сотрудничества муниципалитета и бизнеса. Поэтому мы предлагаем подключиться к развитию велосипедной инфраструктуры. А конструкция, предназначенная для парковки велосипедов, может использоваться и как дополнительное рекламное место.