Владельцы ТЦ «Июнь» поплатились за песни, прозвучавшие на открытии комплекса

Владелец комплекса, фирма «Альфа-Союз», наняла концертного «подрядчика» - компанию «Ред Репаблик» - для организации шоу-программы по случаю запуска «Июня». В ходе почти часового шоу прозвучали такие песни, как «Последняя электричка» Давида Тухманова, «Плакала береза» и «Ты узнаешь ее» Игоря Матвиенко, «С днем рождения, Вика!» и «Я теряю корни» Александра Асташенка, «Видение» Максима Леонидова и другие произведения, по которым борцы за авторские права выставили претензии «Июню» на 375 тысяч рублей. Кроме того, РАО попросило суд, чтобы торговый центр оплатил расходы на покупку флешкарты за 549 рублей и на расшифровку записи концерта в 1,5 тыс. рублей.
Компания «Альфа-Союз» попыталась переложить ответственность на подрядчика концертной программы - «Ред Репаблик», заявив, что не «осуществляла публичное исполнение указанных произведений» и не утверждала перечень песен, а аудиозапись, сделанная телефоном, не может быть надлежащим доказательством. Однако АС РБ отверг эти доводы, заметив, что ответственность лежит именно на инициаторе концерта, а «законодательство не ограничивает средства, при помощи которых разрешается фиксировать незаконное использование музыкальных произведений».
Всего РАО просило компенсацию за 12 песен 25 авторов из расчета 15 тысяч рублей на каждого. Однако две песни не были идентифицированы, поэтому суд снизил размер компенсации до 315 тысяч рублей.
Как рассказал директор башкирского филиала РАО Виктор Зимин, обычно перед началом концерта общество направляет организаторам уведомление с предложением заключить договор об использовании творческого произведения и сообщает о направлении на шоу-программу своего представителя. Однако в этом случае г-н Зимин не уточнил, знали ли в «Июне», что в толпе зрителей присутствует агент РАО.
- Нам неважно, было ли «живое» исполнение или всего лишь звучала фонограмма, - пояснил Виктор Зимин. - Мы фиксируем факт нарушения авторского права. Теперь эти деньги будут перечислены на счета РАО и распределены между авторами песен. Решением я удовлетворен, с нашей стороны апелляции не будет.
На вопрос, присутствуют ли на всех концертах представители РАО, г-н Зимин заявил, что в филиале работают всего пять агентов, и на все мероприятия их не хватает. Однако крупные шоу-программы он обязательно включает в график проверок. За 2012 год предприниматели – в основном, рестораторы – заключили с филиалом РАО 202 договора об использовании авторской музыки.
Дмитрий КОЛПАКОВ.