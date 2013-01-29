Владельцы ТЦ «Июнь» поплатились за песни, прозвучавшие на открытии комплекса

Владелец комплекса, фирма «Альфа-Союз», наняла концертного «подрядчика» - компанию «Ред Репаблик» - для организации шоу-программы по случаю запуска «Июня». В ходе почти часового шоу прозвучали такие песни, как «Последняя электричка» Давида Тухманова, «Плакала береза» и «Ты узнаешь ее» Игоря Матвиенко, «С днем рождения, Вика!» и «Я теряю корни» Александра Асташенка, «Видение» Максима Леонидова и другие произведения, по которым борцы за авторские права выставили претензии «Июню» на 375 тысяч рублей. Кроме того, РАО попросило суд, чтобы торговый центр оплатил расходы на покупку флешкарты за 549 рублей и на расшифровку записи концерта в 1,5 тыс. рублей.