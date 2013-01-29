В Уфе горожан и руководителей будут заново учить основам гражданской обороны

Как пояснили в управлении гражданской защиты Уфы, только в 2011 году муниципальная служба спасения приняла 805 тысяч звонков. Правда, как выяснилось, в основном диспетчерский центр работает, как телефонная справочная – 650 тысяч звонивших просили консультаций, 17 тысяч человек позвонили по вопросам ЖКХ и 75 тысяч человек не сумели вызывать другие экстренные службы, из них 22 тысячи не смогли дозвониться до полиции и обратились по телефону 112.