В Уфе горожан и руководителей будут заново учить основам гражданской обороны

Как пояснили в управлении гражданской защиты Уфы, только в 2011 году муниципальная служба спасения приняла 805 тысяч звонков. Правда, как выяснилось, в основном диспетчерский центр работает, как телефонная справочная – 650 тысяч звонивших просили консультаций, 17 тысяч человек позвонили по вопросам ЖКХ и 75 тысяч человек не сумели вызывать другие экстренные службы, из них 22 тысячи не смогли дозвониться до полиции и обратились по телефону 112.
При этом ежегодно служба проводит около трех тысяч поисково-спасательных операций. В службе спасения заявляют, что ее техника, снаряжение и инвентарь сильно изношены и попросили власти обновить материальную базу.
Так, например, 1,5 млн рублей потратят на ремонт водолазного бота и 1,1 млн рублей на реконструкцию дебаркадера, служащего плавбазой для спасателей-водолазов. Всего в модернизацию «Службы 112» вложат 302 млн рублей.
В другое направление – обучение горожан действиям сигналам оповещения в мирное и военное время, а также переобучение руководителей городских предприятий, власти вложат 41 млн рублей.
Как рассказал «МКС» начальник УГЗ Александр Сопин, около 12 млн рублей вложено в восстановление тренировочного городка гражданской обороны у Степановского поворота в северной промзоне Уфы. Сюда даже привезли списанный пассажирский самолет, на котором непрофессиональные спасатели будут учиться навыкам помощи пострадавшим. На учебном полигоне будут отрабатывать даже «неотложные работы в зонах радиационного и химического загрязнения», и знакомить с устройством подземного укрытия.
Однако дороже всего налогоплательщикам обойдется недавно созданный «Центр общественной безопасности» - 480 млн рублей до 2015 года. Из них в 371 млн на трехлетку оцениваются «мероприятия по обеспечению общественного порядка в жилом секторе», правда в чем будут заключаться эти мероприятия авторы новой структуры не уточняют.
При этом сам г-н Сопин еще раз подчеркнул, что функций патрульно-постовой службы у «ЦОБа» не будет. В 15,6 млн рублей обойдется ремонт помещений районных отделов «ЦОБа» и закупка мебели для них, 1,3 млн потратят на компьютеры и связь.
На обновление чрезвычайного жилфонда – трех общежитий на 500 человек, куда временно поселяют оставшихся без жилья, как правило погорельцев, потратят в течение трех лет 50 млн рублей.
В структуре трехлетнего бюджета Уфы затраты на безопасность оказались самыми высокими, однако по словам г-на Сопина эти траты оправданы и окупятся сохранением жизни и здоровья уфимцев.
Дмитрий КОЛПАКОВ.