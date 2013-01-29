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В Уфе горожан и руководителей будут заново учить основам гражданской обороны

29 января 2013, 19:01
Более полутора миллиардов рублей в ближайшие три года будут вложены в систему безопасности Уфы. Администрация столицы Башкирии профинансирует развитие службы спасения, обучение горожан действиям при чрезвычайных ситуациях, охрану общественного порядка и ремонт чрезвычайного жилфонда. На эти четыре направления в 2013 выделят - 494 млн, в 2014 – 527 млн, и в 2015 – 545 млн рублей.

Как пояснили в управлении гражданской защиты Уфы, только в 2011 году муниципальная служба спасения приняла 805 тысяч звонков. Правда, как выяснилось, в основном диспетчерский центр работает, как телефонная справочная – 650 тысяч звонивших просили консультаций, 17 тысяч человек позвонили по вопросам ЖКХ и 75 тысяч человек не сумели вызывать другие экстренные службы, из них 22 тысячи не смогли дозвониться до полиции и обратились по телефону 112.

При этом ежегодно служба проводит около трех тысяч поисково-спасательных операций. В службе спасения заявляют, что ее техника, снаряжение и инвентарь сильно изношены и попросили власти обновить материальную базу.

Так, например, 1,5 млн рублей потратят на ремонт водолазного бота и 1,1 млн рублей на реконструкцию дебаркадера, служащего плавбазой для спасателей-водолазов. Всего в модернизацию «Службы 112» вложат 302 млн рублей.

В другое направление – обучение горожан действиям сигналам оповещения в мирное и военное время, а также переобучение руководителей городских предприятий, власти вложат 41 млн рублей.

Как рассказал «МКС» начальник УГЗ Александр Сопин, около 12 млн рублей вложено в восстановление тренировочного городка гражданской обороны у Степановского поворота в северной промзоне Уфы. Сюда даже привезли списанный пассажирский самолет, на котором непрофессиональные спасатели будут учиться навыкам помощи пострадавшим. На учебном полигоне будут отрабатывать даже «неотложные работы в зонах радиационного и химического загрязнения», и знакомить с устройством подземного укрытия.

Однако дороже всего налогоплательщикам обойдется недавно созданный «Центр общественной безопасности» - 480 млн рублей до 2015 года. Из них в 371 млн на трехлетку оцениваются «мероприятия по обеспечению общественного порядка в жилом секторе», правда в чем будут заключаться эти мероприятия авторы новой структуры не уточняют.

При этом сам г-н Сопин еще раз подчеркнул, что функций патрульно-постовой службы у «ЦОБа» не будет. В 15,6 млн рублей обойдется ремонт помещений районных отделов «ЦОБа» и закупка мебели для них, 1,3 млн потратят на компьютеры и связь.

На обновление чрезвычайного жилфонда – трех общежитий на 500 человек, куда временно поселяют оставшихся без жилья, как правило погорельцев, потратят в течение трех лет 50 млн рублей.

В структуре трехлетнего бюджета Уфы затраты на безопасность оказались самыми высокими, однако по словам г-на Сопина эти траты оправданы и окупятся сохранением жизни и здоровья уфимцев.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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