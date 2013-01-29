Уфимский пенсионер вытянул счастливый билет в терминале государственного автобуса

В нужное время в нужном месте
В тот день супруги Ибрагимовы на 69-м маршруте «Башавтотранса» возвращалась домой из Черниковки, где работает их сын.
- Поначалу я даже не обратил внимания на билет, - рассказывает 81-летний пенсионер Навил Мигранович. - Просто положил его в карман вместе с проездным.
Супруги привыкли передвигаться на государственных автобусах.
- Во-первых, пассажирские машины государственного автопредприятия удобные и комфортабельные, - хором говорят Ибрагимовы. – В большой автобус легко подниматься, заносить сумки. Страшно смотреть, как пожилые люди пытаются забраться на ступеньки какого-нибудь «ПАЗика» или самостоятельно открывают и зарывают тяжелые двери «ГАЗелей». А во-вторых, нам важно брать билеты, ведь это и доказательство того, что ты ехал именно на этом автобусе, а во-вторых – в случае чего страховку выплачивают только при наличии проездного документа.
Навил Ибрагимов к тому же еще и человек активной жизненной позиции.
- Если в частных автобусах не дают билетов, значит, водители скрывают свои доходы, и государство недополучает налоги, - справедливо замечает пенсионер. – А мы за то, чтобы наша республика процветала и те, кто зарабатывает на жизнь извозом, были честными.
Об интересном совпадении на проездном документе государственного перевозчика чета узнала позже, случайно посмотрев на билет.
- Я раньше всегда смеялся над молодежью, - улыбается г-н Ибрагимов. - Они всегда внимательно билеты рассматривают, даже жуют, если попадаются «счастливые». Я помню, когда в автобусах «Башавтотранса» появились электронные терминалы, выбивающие вместо привычного билета кассовый чек с отметкой маршрута, стоимости, даты и времени проезда, многие расстроились – ведь, казалось, теперь не будет счастливого совпадения цифр, которые имелись на катушечных документах.
Навил Ибрагимов доказал, что теперь в автобусах государственного автоперевозчика можно приобрести не просто счастливый билет, а по-настоящему «мистический». Ведь Навил Ибрагимов купил билет не просто 12 декабря, но еще в 12 часов 12 минут и на чеке терминалом выбита дата – 12.12.12.12.12.12.
- Шестым числом «12» стала цена проезда, - добавляет он. - Я ветеран труда и езжу по льготному проездному, поэтому мой билет на три рубля дешевле обычного. Кстати, если бы я дома забыл проездной, то шести цифр не было бы, потому что супруга на тот момент забыла оформить себе новую проездную карточку.
Уподобляться суеверным подросткам пенсионер, конечно же, не стал — решил сохранить автобусный чек на память и считает, что это сама судьба отметила его как особенно счастливого человека.
- У нас счастливая семья, счастливые дети и внуки, что еще можно от жизни ждать? – разводит он руками.
Жена Навила Салима Шаехгареевна всегда подтрунивала над азартом супруга: не один десяток лет он исправно покупает билеты крупных лотерей.
- А что, мы еще в советское время выиграли аж два больших ковра, - отвечает на это глава семейства. - Один тогда мы постелили у себя дома, а второй отдали сыну. Да и после улыбалась удача, пусть и не очень часто. Несколько раз повезло выиграть сумму в тысячу рублей.
- Я раньше никогда не обращал внимания на одинаковые цифры, - говорит пенсионер. - Но спустя месяц - 12 января - моей внучке Ляйсан исполнилось 12 лет, и я решил, что это большое счастье – иметь здоровых детей и внуков.
Семейные ценности
Пенсионер до сих пор больше в шутку воспринимает все мистические совпадения — привык рассуждать здраво и быть реалистом. Навил Мигранович родился в деревне Булгар Чекмагушевского района, после армии переехал жить и работать в Уфу к брату, устроившись на завод «Синтезспирт» монтажником-высотником, а потом машинистом.
- Я работал в цехе, где по вредности мужчины уходили на пенсию в 50 лет, а женщины - в 45, - вспоминает он. - Поэтому уже в 1981 году я вышел на заслуженный отдых.
Но выходец из многодетной семьи, где было десять детей, отдыхать не привык.
- Давить диван дома у телевизора уже через несколько месяцев наскучило, - смеется он. - Поэтому пошел работать машинистом на кондитерскую фабрику, откуда только через десять лет ушел на «вторую» пенсию.
Навил Мигранович шутит, что у него должна быть еще и «третья пенсия», но на нее не отпускает сын Дамир.
- Он у нас предприниматель, и я сначала просто ходил на его предприятие помогать: лампочку прикрутить, сантехнику починить, - объясняет он. - Дамир потом предложил официально меня оформить завхозом, мол, слишком много времени провожу на работе.
Так или иначе, на заслуженный отдых Ибрагимов не может уйти до сих пор.
- Сын мне в пример Брежнева ставит, - смеется трудоголик. - Леонид Ильич ведь до последнего вздоха трудился, вот и мне еще рано расслабляться. Да и без работы и вправду как-то тоскливо становится.
Впрочем, вся деятельная семья Ибрагимовых привыкла к постоянному саморазвитию: старшая дочь Зухра стала талантливым преподавателем музыки, Дамир нашел себя в бизнесе, организовав вместе с супругой семейное дело, а внуки являются настоящей гордостью дедушки и бабушки.
- Наш старший внук Тимур после университета уехал покорять культурную столицу, - хвалится Салима Шаехгареевна. – Средний – Ильдар - сейчас одновременно заканчивает УКСИВТ и уже успел поступить в БГУ. А вот младшая Ляйсан наша спортивная звездочка: она уже трехкратная чемпионка мира по каратэ, полмира объездила.
Фотографиями внуков уставлена вся квартира Ибрагимовых, но помимо радости за успехи детей собственной гордостью они считают долгий счастливый брак.
- Мы уже 56 лет вместе, в прошлом году отмечали изумрудную свадьбу, - рассказывает супруга. - Хотя я мучила Навила целых два с половиной года: ни в какую не соглашалась замуж идти.
На шесть лет моложе своего суженого, Салима в семнадцать лет переехала в Уфу из родного Дюртюлинского района и устроилась на тот же завод «Синтезспирт».
- Мне очень хотелось тогда красиво одеваться, - смеется теперь она. - Поэтому, наверное, и замуж не хотела, чтобы подольше самостоятельной быть.
Зато Навил ходил за девушкой по пятам: стоял под окнами общежития, придумывал поводы для встреч.
- И был он очень красивый, но проигрывал мне в росте, - вспоминает она. - И я его впереди себя выпускала, чтобы никто не видел, что я его выше. И только потом рядышком шла — такие причуды молодости!
Влюбленные ругались, расходились, как раз из-за строптивого характера девушки, и вновь мирились. Навил о другой подруге жизни и подумать не мог.
- Тогда я и поняла, что это, наверное, судьба, - говорит она. - И секрета хорошей семьи быть не может: все заключается только в любви.
Шесть лет назад супруги отмечали 50-летие совместной жизни и даже заново зарегистрировали брак. Конечно, символически.
- Нас пригласили в загс и вручили поздравительную грамоту, - рассказывают они. - Да еще и красивый сервиз подарили к золотому юбилею.
Этим сервизом, кстати, большая семья Ибрагимовых пользуется и теперь, собирая за большим столом всех близких.
Алина НИЛОВА.