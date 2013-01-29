Уфимский пенсионер вытянул счастливый билет в терминале государственного автобуса

- А что, мы еще в советское время выиграли аж два больших ковра, - отвечает на это глава семейства. - Один тогда мы постелили у себя дома, а второй отдали сыну. Да и после улыбалась удача, пусть и не очень часто. Несколько раз повезло выиграть сумму в тысячу рублей.