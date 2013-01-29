Пострадавшие во время взрывов и пожаров в «Европе» не получили компенсаций

В огне погибли два человека – подсобный рабочий Евгений Жемчугов, занимавшийся стяжкой пластиковых полов в строящемся ресторане «Концерт клаб» и загоравшая в солярии 17-летняя школьница Гузель Булатова, постеснявшаяся выскочить из капсулы раздетой и отравившейся угарным газом. Остальные посетители спаслись, но еще 10 человек получили ожоги и травмы. Следователи полагают, что недобросовестное исполнение своих обязанностей Александром Герсоном и Эйнуром Бебутовым стали причиной взрыва и пожара
На днях вдова погибшего Евгения Жемчугова Елена заявила о невыполнении владельцами торгового центра обещания о покупке квартиры для нее и двух ее детей. По словам г-жи Жемчуговой, никто из них даже не пытались встретиться с ее семьей, хотя два года назад, когда собственники опасались привлечения к уголовной ответственности, ей обещали поддержку.
- Лишь однажды со мной встретился юрист, нанятый владельцами «Европы», - рассказала вдова. – Прошло два года, наша семья продолжает также снимать жилье. А обещали на всю страну, что нам помогут.
По словам Елены, собственники торгового центра теперь просят дождаться окончания судебного процесса.
- Наверное, юристы убедили собственников «Европы», что компенсация станет элементом признания вины, - комментирует вице-президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев. – Конечно, обещания надо выполнять, иначе это - репутационные потери предпринимателей.
По мнению г-на Фазлыева, сегодня не стоит давить на руководителей торгового центра.
- Проведем аналогию с ДТП, ведь виновный в аварии - преступник не по духу, а по букве закона, - объясняет он. - Так и владельцы «Европы», они не замышляли эту трагедию, они такие же пострадавшие.
Специалисты же утверждают, что на судебный процесс Елене Жемчуговой рассчитывать не приходится.
- В суде трудно будет доказать, что женщине была обещана квартира, - говорит юрист Ильдар Гайсин. – Моральные обязательства к делу «не пришьешь». Вдова может получить компенсацию по потере кормильца, но и то, только в том случае, если ее покойный супруг имел трудовой контракт. А собственники здания не несут перед ней никакой правовой ответственности.
Хозяева торгового центра обещают помощь после окончания судебного процесса не только вдове погибшего рабочего, но и другим пострадавшим. Так, во время взрывов женщина из Октябрьского получила компрессионный перелом позвоночника, а житель в Уфу попал в больницу с 40 процентами ожогов.
Сами собственники здания не попали под уголовное преследование, потому что владелец компании «СТС-Автодор» Игорь Стрижнев вместе с компаньоном Олегом Шабаевым успели переоформить недвижимость на юридическую фирму «Гарант Реноме». А юридическое лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности. Здание оказалось застраховано, и страховая компания деньги выплатила.
- Страхователем выступала управляющая компания, а выгодоприобретателем - собственники помещений, - говорит директор филиала «Росгосстрах» в РБ Юрий Шпизель. - Год назад мы выплатили страховку свыше 100 млн рублей.
Сегодня хозяева «Европы» утверждают, что им не хватает денег даже на восстановление комплекса. А выплаченные страховщиком средства нельзя потратить на компенсацию родственникам погибших и раненым, только на ремонт здания.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Фото Тимура ШАРАФУТДИНОВА.