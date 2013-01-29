Пострадавшие во время взрывов и пожаров в «Европе» не получили компенсаций

На днях вдова погибшего Евгения Жемчугова Елена заявила о невыполнении владельцами торгового центра обещания о покупке квартиры для нее и двух ее детей. По словам г-жи Жемчуговой, никто из них даже не пытались встретиться с ее семьей, хотя два года назад, когда собственники опасались привлечения к уголовной ответственности, ей обещали поддержку.