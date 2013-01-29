Клуб «Салават Юлаев» бойкотировал конкурс красоты болельщиц

Зажигаем без файеров
Подобные конкурсы болельщиц уфимского клуба проходят не первый год. Потому и стереотип о том, что фанаты умеют только орать матерные кричалки, драться, зажигать файеры и бросать петарды, то есть мешать мирным гражданам спокойно жить, давно рассеялся. Уфимские хоккейные болельщики – люди адекватные, спокойные, веселые, предприимчивые, организованные, способные потянуть вполне серьезные проекты своими силами. Уже и определенная традиция сформировалась. Она заключается в том, что это не модельный конкурс. Участницам не обязательно быть высокими, иметь определенные параметры. Отбор проводят сами фанаты, голосуя в своей группе в социальной сети за размещенные девушками фотографии. Так что любая симпатяжка имеет шанс.
На этот раз фото девушек разделили на группы. Победительницы этих групп плюс еще пара красоток, которых выбрали представители оргкомитета, прошли в финал. Всего набралось десять девушек. Учитывая клубный формат нынешнего конкурса – вполне достаточное количество.
К выступлению на сцене клуба девушек готовили представители двух модельных агентств. Но организаторы сразу подчеркивали, что конкурс не должен быть идеальным зрелищем с четким рисунком движений и проходок.
- Все должно быт немножко несобранно, весело, с косяками. Главное – чтобы от души, - утверждали устроители.
В итоге все именно так и получилось. 10 красоток показали визитку, творческий номер, ответили на достаточно простые вопросы о «Салавате Юлаеве», попытались уговорить стойкого человека продать им билет на хоккей, станцевали общий танец и прошлись в вечерних платьях.
Обратите внимание: не было даже выхода в белье или в купальниках. Настолько все было в рамках приличий.
Конечно, большинство участниц конкурс не первый год болеют за «Салават Юлаев и неплохо понимают в хоккее, но специалистами в этом виде спорта их не назовешь. Они знают капитана команды, чемпионские годы, но о каких-то тонкостях правил у болельщиц лучше не интересоваться. Например, одна провалилась очень просто:
- Кто генеральный менеджер «Салавата Юлаева»?
- Гросс.
- А как его отчество?
- Не знаю.
Тот же самый конфуз случился, когда спрашивали о главном тренере Вячеславе Быкове - его отчества не знала другая конкурсантка.
Чем порадовали девушки во время своих номеров? В основном, это были танцы и песни. Девушки пропагандировали здоровый образ жизни, дескать, давайте танцевать вместо картежничества, курева и пьянства. Одна из участниц записала целую песню про свой любимый клуб. Не берусь хвалить ее вокальные данные, но само старание похвально. Были неплохие хип-хопы на тему поддержки «Салавата Юлаева». Одна из конкурсанток сделала интервью с собой в будущем, как будто она уже успешно прошла через конкурс «Мисс Green Machine 2012» и теперь вот танцуте на играх уфимского хоккейного клуба. Не самая яркая карьера получилась, не так ли?
Лишние фанаты
Жюри в этот вечер трудилось оперативно. Пять человек выставляли оценки, а председатель, математик Марат Янтудин тут же вычислял для каждой участницы средний балл за конкурс и сумму по итогам уже прошедших этапов.
Лидеры определились достаточно быстро. В итоге они и заняли главные места. Второй вице-мисс на конкурсе «Мисс Green Machine 2012» стала Олеся Шакирова – популярная уфимская фотомодель, милая блондинка с прекрасными глазами. Первой вице-мисс – уже достаточно известная в Уфе яркая манекенщица Ассоль Гвоздева. Девушки набрали одинаковый общий бал, так что жюри голосовало по ним отдельно. Ассоль выиграла в один голос – три против двух.
А «Мисс Green Machine 2012» стала Альбина Сайфуллина. Бывшая чирлидерша, танцевавшая в группе поддержки «Салавата Юлаева», участвовала в конкурсе уже второй раз. Первая попытка не удалась, а вот во второй раз тонкая, светлая и воздушная девушка очень понравилась жюри – она победила по баллам с неплохим отрывом.
Не вошла в тройку, но все же очень сильно выделялась среди всех участниц Надежда Гусева. Причем не только своим роскошным бюстом. Дело в том, что девушка живет в Нижнем Новгороде, но болеет за «Салават Юлаев». В ее родном городе есть свой клуб Континентальной хоккейной лиги – «Торпедо». Надежда жаловалась со сцены, как плохо жить там, где почти все болеют за эту команду.
В Уфе у Надежды играет любимый хоккеист, который разбил девушке сердце. Она приехала в столицу Башкирии, весь подготовительный период жила по знакомым. Все это - чтобы поучаствовать в конкурсе и доказать отвергнувшему ее игроку свою красоту и очарование.
В итоге тот хоккеист даже появился на конкурсе, но его не объявляли. Дело в том, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» строго-настрого запретил своим хоккеистам участвовать в этом вроде бы абсолютно безобидном мероприятии. «Мы сами проведем свой такой конкурс», - заявили болельщикам представители уфимского клуба. В итоге ни хоккеистов, ни тренеров из системы «Салавата Юлаева» на конкурсе не было. Игроки уфимской команды не посмотрели альбом с участницами, даже там не выбрав самую красивую девушку. Даже уволенный тренер Венер Сафин не захотел приехать.
Подобное отношение клуба к своим болельщикам – плевок в лицо. Люди стараются, тратят силы, подогревают своим трудом интерес к хоккею и «Салавату Юлаеву», а их отталкивают. Подтекст прост: вы нам не нужны. При таком отношении ничуть не удивляют свободные места на трибунах «Уфа-Арены» даже на интересных матчах КХЛ.
Мы знаем, что в культурной и прочих столицах России болельщицы практикуют пронос файеров и петард в вагинах, причем иногда - с последующим бросанием их на поле. Вспомните только историю с голкипером футбольного «Динамо». В Уфе болельщицы – образец приличий и хорошего поведения. Многие даже не матерятся, а вторая вице-мисс Олеся Шакирова – ярая защитница животных, она помогает бездомным кошкам, собакам и активно выступает против ношения натуральных мехов.
Хоккейные болельщики вообще являются этакой фанатской элитой. Они не ломают кресла, не дерутся, дружат с фанатами других клубов. Самый страшный вид разборок – в интеренете друг дружку подкалывать да переругиваться. Конечно, бывает, что футбольная фанатская грязь проникает и в хоккейную среду. Тогда и драки бывают, и прочие хулиганства. Но это редкие случаи, практически исключения.
В итоге возникают очень простые вопросы. Почему хорошие болельщики остаются без внимания своего клуба, почему игрокам запрещают участвовать в их интересных проектах? Они ведь не денег просили, а простого человеческого внимания.
Александр КУЗНЕЦОВ.