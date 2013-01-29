Клуб «Салават Юлаев» бойкотировал конкурс красоты болельщиц

Чем порадовали девушки во время своих номеров? В основном, это были танцы и песни. Девушки пропагандировали здоровый образ жизни, дескать, давайте танцевать вместо картежничества, курева и пьянства. Одна из участниц записала целую песню про свой любимый клуб. Не берусь хвалить ее вокальные данные, но само старание похвально. Были неплохие хип-хопы на тему поддержки «Салавата Юлаева». Одна из конкурсанток сделала интервью с собой в будущем, как будто она уже успешно прошла через конкурс «Мисс Green Machine 2012» и теперь вот танцуте на играх уфимского хоккейного клуба. Не самая яркая карьера получилась, не так ли?