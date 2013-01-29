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Главой Октябрьского района Уфы стал Салават Хусаинов

29 января 2013, 19:23
Глава столицы Башкирии Ирек Ялалов представил аппарату мэрии нового главу Октябрьского района. Им стал 49-летний руководитель управления по земельным ресурсам Салават Хусаинов. Интересно, что год назад г-н Хусаинов среди прочих претендентов участвовал в конкурсе на должность сити-менеджера Уфы.

- Трудовую деятельность начал простым колхозником в Миякинском районе, - представил чиновника г-н Ялалов. - Вы много лет проработали в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, надеюсь, много нового принесете в развитие Октябрьского района, желаю вам успеха.

В тот же день уфимская мэрия попрощалась с экс-главой Октябрьского района Михаилом Давыдовом, который возглавил Уфимский район.

На прощание чиновнику подарили шапку-ушанку, галоши, валенки и фото дойной коровы.

- Там днем – холодно, ночью – светит только луна, - с этими словами глава Орджоникидзевского района Махмут Бикбулатов вручил Давыдову керосиновую лампу и телогрейку.

- Год продержишься – седло подарим, - напутствовал новоиспеченного главу Ирек Ялалов.

- Меня многие спрашивают, собираюсь ли я объединить район с городом, но ведь слово «пригород» и обозначает, что район при городе, так что грани между городом и пригородом чисто условные, - сказал на прощание г-н Давыдов.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото автора.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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