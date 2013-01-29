Главой Октябрьского района Уфы стал Салават Хусаинов

- Трудовую деятельность начал простым колхозником в Миякинском районе, - представил чиновника г-н Ялалов. - Вы много лет проработали в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, надеюсь, много нового принесете в развитие Октябрьского района, желаю вам успеха.
В тот же день уфимская мэрия попрощалась с экс-главой Октябрьского района Михаилом Давыдовом, который возглавил Уфимский район.
На прощание чиновнику подарили шапку-ушанку, галоши, валенки и фото дойной коровы.
- Там днем – холодно, ночью – светит только луна, - с этими словами глава Орджоникидзевского района Махмут Бикбулатов вручил Давыдову керосиновую лампу и телогрейку.
- Год продержишься – седло подарим, - напутствовал новоиспеченного главу Ирек Ялалов.
- Меня многие спрашивают, собираюсь ли я объединить район с городом, но ведь слово «пригород» и обозначает, что район при городе, так что грани между городом и пригородом чисто условные, - сказал на прощание г-н Давыдов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Фото автора.