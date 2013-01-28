Женщина за рулем «Лады» снесла светофор, который чуть не убил пожилую пару

В воскресенье утром на Кольцевой улицы в Уфе в результате аварии светофор упал на пожилую пару, ожидавшую перехода. Виновницей аварии стала женщина, которая двигалась со стороны улицы Свободы на отечественном авто - «Ладе» 14 модели. Российская машина въехала в Land Rover, которым управлял 38-летний мужчина. Похоже, дама отчаянно тормозила и, 14-я, «отметившись» на капоте джипа, пошла юзом и отлетела на светофор. Прибор не выдержал удара и, накренившись, упал прямо на стариков.