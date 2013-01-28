Впервые в Уфе показатели рождаемости превысили советские цифры

По словам главы статотдела, в рейтинге семи российских городов-миллионников Уфа по естественному приросту населения заняла второе место после Казани. Правда, как отмечает статистика, естественный рост горожан отмечен во всех мегаполисах, и даже столица Пермского края вернула себе статус миллионника.
За три квартала 2012 года Уфа заняла вторую строчку в рейтинге промышленности, в итоге у нас произведено продукции на 400 миллиардов рублей, что на 11 миллиардов меньше, чем у лидера списка – Омска. Екатеринбург по производству занял 6 место со 178 миллиардами.
В строительстве Уфа за прошлый год достигла планки в 766 тысяч квадратных метров жилья, из них 413 тысяч – многоэтажного.
К сравнению, за 2011 год город построил 702 тысячи «квадратов», а в 2010 году – 654. За последнюю пятилетку самые высокие показатели – 809 тысяч «квадратов» были достигнуты в 2008 году.
Доля убыточных предприятий – в Уфе самая низкая среди миллионников – 20,6 процентов, самое большое количество в Ростове – 25,5 процентов.
А вот по росту зарплаты мы на четвертом месте в топе городов-миллионников. Впереди - Екатеринбург, Новосибирск, Пермь. Если в Уфе средняя зарплата 27 106 рублей, то в столице Свердловской области – 31 846 рублей.
По словам чиновника, зарплата в Уфе за прошедший год выросла на 13,3 процента.
- Подоходный налог – один из главных источников пополнения бюджета, поэтому так важен размер среднемесячной заработанной платы и темпы его роста, - прокомментировал статистику Валентин Сотниченко.
За год безработных в Уфе стало меньше на 15,7 процентов и в январе количество вакантных мест превысило 11 тысяч, что, по словам г-на Сотниченко, в полтора раза больше числа безработных. Сегодня, на учете в службе занятости стоит 7453 человека.
Дмитрий КОЛПАКОВ.