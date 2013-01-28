Впервые в Уфе показатели рождаемости превысили советские цифры

Власти столицы Башкирии подвели краткие социальные итоги развития города за 2012 год. Так, в прошлом году в Уфе родилось почти 16 тысяч детей. По словам начальника отдела госстатистики уфимской мэрии Валентина Сотниченко, это лучший результат за последние 23 года и впервые побит рекорд рождаемости советских лет. Только за январь-ноябрь 2012 года естественный прирост населения, то есть превышение числа родившихся над умершими, составил 3,5 тысячи человек, а с учетом миграции – 4,9 тысячи. Таким образом численность населения столицы республики сегодня - 1 млн 86 тысяч человек.