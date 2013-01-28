На площади перед уфимским вокзалом построят магазин

Также в «РЖД» намерены продать здание придорожного кафетерия на северной промзоне Уфы на улице Свободы, 78 за 13,5 млн рублей. Откуда в портфеле недвижимости «РЖД» забегаловка на Бирском тракте неподалеку от Тимашевского переезда, неизвестно, однако плачевное состояние здания говорит о том, что объект выставляется на торги с дисконтом. Ранее, как мы уже сообщали, на торги выставили контракт аренды вокзала детской железной дороги в уфимском парке имени Ивана Якутова. А осенью железнодорожный монополист отдал на аукцион огромное количество имущества на территории Башкирии. Под распродажу попало, например, бывшее здание столовой уфимского вокзала, его оценили вместе с земельным участком в 8 млн рублей, а также недостроенный завод стеновых материалов в северной промзоне Салавата, с начальной стоимостью в 30 млн рублей. Также «РЖД» предлагает выкупить за миллион рублей столовую на станции Дема и за 2,2 млн здание магазина в селе Русский Юрмаш.