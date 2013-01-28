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На площади перед уфимским вокзалом построят магазин

28 января 2013, 23:52
Компания «РЖД» намерена сдать в аренду под торговлю площадь перед зданием железнодорожного вокзала станции «Уфа». В начале марта на аукционе в Самаре разыграют пятилетний договор на право установки торгового павильона на привокзальной площади в целях «повышения качества обслуживания пассажиров». Речь идет об участке, как минимум, в сто квадратных метров. Интересно, что даже в советское время территория перед вокзалом не застраивалась и всегда держалась свободной для пешеходного трафика – это было необходимо для тогдашних правил безопасности. Но, сейчас, скорее всего, перевозчик изыскивает возможность повышения рентабельности своих подразделений в регионах.

Торговаться за контракт начнут с 332 тысяч рублей. В какой именно части привокзальной площади появится торговый павильон, не уточняется.

В ходе зимней кампании по продаже непрофильного имущества, железнодорожная монополия сдала в аренду здание архива ведомственной больницы в Стерлитамаке, теперь его переделают в похоронное агентство.

Также в «РЖД» намерены продать здание придорожного кафетерия на северной промзоне Уфы на улице Свободы, 78 за 13,5 млн рублей. Откуда в портфеле недвижимости «РЖД» забегаловка на Бирском тракте неподалеку от Тимашевского переезда, неизвестно, однако плачевное состояние здания говорит о том, что объект выставляется на торги с дисконтом. Ранее, как мы уже сообщали, на торги выставили контракт аренды вокзала детской железной дороги в уфимском парке имени Ивана Якутова. А осенью железнодорожный монополист отдал на аукцион огромное количество имущества на территории Башкирии. Под распродажу попало, например, бывшее здание столовой уфимского вокзала, его оценили вместе с земельным участком в 8 млн рублей, а также недостроенный завод стеновых материалов в северной промзоне Салавата, с начальной стоимостью в 30 млн рублей. Также «РЖД» предлагает выкупить за миллион рублей столовую на станции Дема и за 2,2 млн здание магазина в селе Русский Юрмаш.

Список предлагаемого в аренду имущества стал еще больше, в перечне есть платформы железнодорожных станций и помещения в ведомственных больницах.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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