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Доноров крови будут кормить обедом на 220 рублей

28 января 2013, 23:55
Вступил в силу новый федеральный закон о донорстве крови и ее компонентов, упраздняющий денежные выплаты донорам. Если ранее доноры получали в кассе станции переливания крови 220 рублей, а за тромбоцитоферез 635 рублей, то сейчас сдача крови стала абсолютно безвозмездным делом.«Существует заблуждение, что деньги выдавались за кровоотдачу, на самом деле эти 220 рублей были компенсацией за горячее питание», - пояснила зам главврача республиканской станции переливания крови Елена Стрельникова. – «Теперь доноров будут кормить в столовой больницы скорой помощи».

При этом г-жа Стрельникова опровергла утверждение, что деньги все же будут выплачиваться обладателям редкой четвертой группой крови с отрицательным резусом.

- Единственный случай, предусмотренный законом, когда будут выплачиваться деньги вместо обеда – это прием крови на выезде, когда нет возможности наладить горячее питание, - сказала начмед станции. – Примерно тридцать процентов крови заготавливается выездными бригадами.

По государственному план-заданию РСПК вместе со своими филиалами в городах Башкирии в этом году обязана привлечь к сдаче крови 35,3 тысячи доноров. При этом г-жа Стрельникова не ожидает оттока доноров, хотя всем известно, что многие студенты и безработные «подрабатывали» сдачей крови.

- Основной костяк донорского потока это родственники пациентов городских больниц, идущих по направлению лечебных учреждений для компенсации потраченной на них крови, - говорит она.

Новый закон пересматривает выплаты почетным донорам с поправкой на инфляцию. Обладателям госзнака теперь будут платить не 6 тысяч рублей, а 9959 целковых в год.

А с 2016 года станции переливания крови получат возможность принимать доноров из других регионов. Дело в том, что сейчас приезжий из другого субъекта России не может стать донором в Уфе, и соответственно уфимец не может сдать кровь в другом регионе из-за неработающего обмена медицинскими картами. К 2016 году построят сеть пересылки данных о донорах между регионами.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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