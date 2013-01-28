Доноров крови будут кормить обедом на 220 рублей

При этом г-жа Стрельникова опровергла утверждение, что деньги все же будут выплачиваться обладателям редкой четвертой группой крови с отрицательным резусом.
- Единственный случай, предусмотренный законом, когда будут выплачиваться деньги вместо обеда – это прием крови на выезде, когда нет возможности наладить горячее питание, - сказала начмед станции. – Примерно тридцать процентов крови заготавливается выездными бригадами.
По государственному план-заданию РСПК вместе со своими филиалами в городах Башкирии в этом году обязана привлечь к сдаче крови 35,3 тысячи доноров. При этом г-жа Стрельникова не ожидает оттока доноров, хотя всем известно, что многие студенты и безработные «подрабатывали» сдачей крови.
- Основной костяк донорского потока это родственники пациентов городских больниц, идущих по направлению лечебных учреждений для компенсации потраченной на них крови, - говорит она.
Новый закон пересматривает выплаты почетным донорам с поправкой на инфляцию. Обладателям госзнака теперь будут платить не 6 тысяч рублей, а 9959 целковых в год.
А с 2016 года станции переливания крови получат возможность принимать доноров из других регионов. Дело в том, что сейчас приезжий из другого субъекта России не может стать донором в Уфе, и соответственно уфимец не может сдать кровь в другом регионе из-за неработающего обмена медицинскими картами. К 2016 году построят сеть пересылки данных о донорах между регионами.
Дмитрий КОЛПАКОВ.