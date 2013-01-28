Доноров крови будут кормить обедом на 220 рублей

А с 2016 года станции переливания крови получат возможность принимать доноров из других регионов. Дело в том, что сейчас приезжий из другого субъекта России не может стать донором в Уфе, и соответственно уфимец не может сдать кровь в другом регионе из-за неработающего обмена медицинскими картами. К 2016 году построят сеть пересылки данных о донорах между регионами.