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В старой Уфе снесут бараки и гаражи, а центр Черниковки застроят многоэтажками

28 января 2013, 01:38
Строительная компания «Завод Промсталь» приступила к расчистке квартала в старой части Уфы и известила владельцев погребов и гаражей о необходимости забрать свое имущество. Фирма намерена застроить территорию в рамках улиц Сун-Ят-Сена, Айской и Большой Московской, и потому попросила через прессу объявиться владельцев гаражей и погребов на склоне оврага напротив домов 9/2, 9/3, 9/4 по улице Менделеева, а также напротив домов 16, 16/1 и 16/2 по улице Бехтерева.

Также должна быть освобождена территория бывшего гаражного кооператива «Красногвардейский». Скоро здесь начнутся геологические изыскания.

Напомним, решение о строительстве на 5,3 га было принято в марте прошлого года. Ранее этот же застройщик развивал соседний квартал между улицами Сун-Ят-Сена, Айской и Брестской по берегу речки Сутолока. Оба проекта непростые, так как застройщику предстоит расселять хаотичный частный сектор Старой Уфы.

Между тем, решилась судьба крупного барачного квартала на севере города. 3,2 га в центре Черниковки между улицами Ульяновых, Шумавцова, Маяковского и Нежинской будет перестраивать одно из подразделений «КПД» - «Управление комплексной застройки № 4».


В мае прошлого года застройщик выиграл тендер на развитие этого квартала за 36 млн рублей.

На днях мэрия столицы Башкирии опубликовала извещение, что «КПД» приступает к разработке проекта планировки и проекта межевания. Под снос попадают двухэтажные домишки по адресам: улица Нежинская, №№ 21, 23, 25, 27, 29, 31; улица Спартака, №№ 12, 16, 18, 20, 22, а также административное здание на ул. Спартака, 14, и металлические гаражи. Этот участок, по расчетам мэрии, может «вместить» 45 тысяч «квадратов» жилья.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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