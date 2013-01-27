В старой Уфе снесут бараки и гаражи, а центр Черниковки застроят многоэтажками

Также должна быть освобождена территория бывшего гаражного кооператива «Красногвардейский». Скоро здесь начнутся геологические изыскания.
Напомним, решение о строительстве на
Между тем, решилась судьба крупного барачного квартала на севере города.
В мае прошлого года застройщик выиграл тендер на развитие этого квартала за 36 млн рублей.
На днях мэрия столицы Башкирии опубликовала извещение, что «КПД» приступает к разработке проекта планировки и проекта межевания. Под снос попадают двухэтажные домишки по адресам: улица Нежинская, №№ 21, 23, 25, 27, 29, 31; улица Спартака, №№ 12, 16, 18, 20, 22, а также административное здание на ул. Спартака, 14, и металлические гаражи. Этот участок, по расчетам мэрии, может «вместить» 45 тысяч «квадратов» жилья.
Дмитрий КОЛПАКОВ.