В старой Уфе снесут бараки и гаражи, а центр Черниковки застроят многоэтажками

Строительная компания «Завод Промсталь» приступила к расчистке квартала в старой части Уфы и известила владельцев погребов и гаражей о необходимости забрать свое имущество. Фирма намерена застроить территорию в рамках улиц Сун-Ят-Сена, Айской и Большой Московской, и потому попросила через прессу объявиться владельцев гаражей и погребов на склоне оврага напротив домов 9/2, 9/3, 9/4 по улице Менделеева, а также напротив домов 16, 16/1 и 16/2 по улице Бехтерева.