В Башкирской филармонии орган зазвучал по-новому

В конце 2012 года мастера фирмы «Зауэр» провели работы по профилактике и реконструкции инструмента. Были отреставрированы металлические, деревянные и кожаные детали. Снят разрушенный слой лака, проведены реставрация, полировка и лакировка всех деталей первого этажа, в том числе игрового стола и органного стула. В инструмент также были внесены конструктивные изменения, которые теперь позволяют исполнять музыку более поздних периодов, в том числе Романтизма и других, что значительно расширяет спектр концертной деятельности филармонии. Для этого мастерами специально под данный инструмент была спроектирована, изготовлена система коппеляции, которая состоит из механических и электрических деталей, позволяющих одновременно объединять регистры разных мануалов в различных комбинациях.