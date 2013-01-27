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В Башкирской филармонии орган зазвучал по-новому

28 января 2013, 01:09
Вот уже почти 30 лет в Органном зале Башкирской государственной филармонии звучат мелодии самого большого музыкального инструмента – органа. На момент постройки инструмент предназначался для исполнения музыки эпохи Барокко и более ранних периодов и состоял из двух мануалов и педали. Имея сложное техническое устройство, инструмент крайне чувствительно реагирует на изменение акустических, температурных и других условий окружающей среды. Органу каждые 10 лет требуется специальная ревизия, интонировка. Однако за эти годы она не проводилась ни разу.

- Коллектив Башгосфилармонии имени Хусаина Ахметова обратился к президенту Башкортостана Рустэму Хамитову с просьбой оказать содействие для проведения специализированных работ, чтобы инструмент зазвучал еще красочнее, - рассказывает директор БГФ Расуль Карабулатов.

В конце 2012 года мастера фирмы «Зауэр» провели работы по профилактике и реконструкции инструмента. Были отреставрированы металлические, деревянные и кожаные детали. Снят разрушенный слой лака, проведены реставрация, полировка и лакировка всех деталей первого этажа, в том числе игрового стола и органного стула. В инструмент также были внесены конструктивные изменения, которые теперь позволяют исполнять музыку более поздних периодов, в том числе Романтизма и других, что значительно расширяет спектр концертной деятельности филармонии. Для этого мастерами специально под данный инструмент была спроектирована, изготовлена система коппеляции, которая состоит из механических и электрических деталей, позволяющих одновременно объединять регистры разных мануалов в различных комбинациях.

Звучание уфимского органа стало более насыщенным и красочным, что зрители смогли оценить на концерте 19 декабря, когда австралийский органист Томас Хейвуд, в рамках презентации обновленного органа филармонии, представил программу, полностью состоящую из романтических произведений. Раньше органисты не включали в концертные программы романтические произведения, ввиду узкого звукового спектра органа.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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