В Башкирской филармонии орган зазвучал по-новому

- Коллектив Башгосфилармонии имени Хусаина Ахметова обратился к президенту Башкортостана Рустэму Хамитову с просьбой оказать содействие для проведения специализированных работ, чтобы инструмент зазвучал еще красочнее, - рассказывает директор БГФ Расуль Карабулатов.
В конце 2012 года мастера фирмы «Зауэр» провели работы по профилактике и реконструкции инструмента. Были отреставрированы металлические, деревянные и кожаные детали. Снят разрушенный слой лака, проведены реставрация, полировка и лакировка всех деталей первого этажа, в том числе игрового стола и органного стула. В инструмент также были внесены конструктивные изменения, которые теперь позволяют исполнять музыку более поздних периодов, в том числе Романтизма и других, что значительно расширяет спектр концертной деятельности филармонии. Для этого мастерами специально под данный инструмент была спроектирована, изготовлена система коппеляции, которая состоит из механических и электрических деталей, позволяющих одновременно объединять регистры разных мануалов в различных комбинациях.
Звучание уфимского органа стало более насыщенным и красочным, что зрители смогли оценить на концерте 19 декабря, когда австралийский органист Томас Хейвуд, в рамках презентации обновленного органа филармонии, представил программу, полностью состоящую из романтических произведений. Раньше органисты не включали в концертные программы романтические произведения, ввиду узкого звукового спектра органа.