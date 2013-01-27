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На все состязания Детских игр-2013 можно будет прийти бесплатно

28 января 2013, 01:40
Уфа стала первым городом России, где с 26 февраля по 3 марта 2013 пройдут VI зимние Международные детские игры. В них примут участие более тысячи спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет из 62 городов и 21 страны мира, в том числе и РФ. «Стоимость» столь масштабного мероприятия составит 100 млн рублей. Эти деньги потратят на подготовку спортивных сооружений и проведение самих игр. Большую часть средств выделяет «Газпром», финансовую поддержку окажет и министерство спорта РФ. Также, в рамках частно-государственного партнерства, помогут деньгами и предприятия Башкирии.

По словам вице-мэра Уфы Рамила Дильмухаметова, «это историческое событие» не только для Уфы, но и всего мира.

- Площадками состязаний станут те же спортивные объекты, где проводился молодежный чемпионат мира по хоккею. Например, во дворце спорта на улице Зорге будут соревнования по фигурному катанию и шорт-треку, в центре «Биатлоне» – спортивное ориентирование и лыжные гонки, - говорит г-н Дильмухаметов. – Все состязания открыты для публики, вход, как для детей, так и для взрослых бесплатный.

- Это игры не между странами, а между городами, - объясняет зампред комитета по физкультуре и спорту уфимской мэрии Олег Карнаухов. - От России заявлен 31 город, из Башкирии, кроме Уфы, Белорецк, Стерлитамак, Октябрьский, Учалы. Уфа представлена во всех видах спорта, всего 56 участников.

Для детей в культурной программе - дискотеки, экскурсии по городу и музеи. VIP-гостей повезут в парк победы, мечеть «Ля-ля Тюльпан», музей этнографии, и организуют поездку в санаторий «Красноусольский».

По задумке дирекции Международных детских игр (МДИ), состязания «откроют хорошие перспективы для дальнейшего делового сотрудничества между городами».

Как объяснил глава дирекции МДИ в Уфе Сергей Степанов, вместе с юными спортсменами в Башкортостан приедут вице-мэры и мэры населенных пунктов, отправляющих состязаться свои команды.

- Мы планируем провести деловую часть и организовать деловые встречи в рамках игр, - сообщил г-н Степанов.

Судить состязания будут больше 200 судей, как иностранцев, так и россиян. К ним в помощь дадут волонтеров-переводчиков из числа студентов БГПУ.

- Сформирована главная судейская коллегия из 4 человек, главным секретарем назначен представитель Москвы Леонид Маркович, бывший секретарь Олимпиады-80, - говорит главный судья игр Андрей Кривошей.

О расписании соревнований можно узнать на сайте игр www.icg-ufa2013.com.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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