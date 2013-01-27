На все состязания Детских игр-2013 можно будет прийти бесплатно

По словам вице-мэра Уфы Рамила Дильмухаметова, «это историческое событие» не только для Уфы, но и всего мира.
- Площадками состязаний станут те же спортивные объекты, где проводился молодежный чемпионат мира по хоккею. Например, во дворце спорта на улице Зорге будут соревнования по фигурному катанию и шорт-треку, в центре «Биатлоне» – спортивное ориентирование и лыжные гонки, - говорит г-н Дильмухаметов. – Все состязания открыты для публики, вход, как для детей, так и для взрослых бесплатный.
- Это игры не между странами, а между городами, - объясняет зампред комитета по физкультуре и спорту уфимской мэрии Олег Карнаухов. - От России заявлен 31 город, из Башкирии, кроме Уфы, Белорецк, Стерлитамак, Октябрьский, Учалы. Уфа представлена во всех видах спорта, всего 56 участников.
Для детей в культурной программе - дискотеки, экскурсии по городу и музеи. VIP-гостей повезут в парк победы, мечеть «Ля-ля Тюльпан», музей этнографии, и организуют поездку в санаторий «Красноусольский».
По задумке дирекции Международных детских игр (МДИ), состязания «откроют хорошие перспективы для дальнейшего делового сотрудничества между городами».
Как объяснил глава дирекции МДИ в Уфе Сергей Степанов, вместе с юными спортсменами в Башкортостан приедут вице-мэры и мэры населенных пунктов, отправляющих состязаться свои команды.
- Мы планируем провести деловую часть и организовать деловые встречи в рамках игр, - сообщил г-н Степанов.
Судить состязания будут больше 200 судей, как иностранцев, так и россиян. К ним в помощь дадут волонтеров-переводчиков из числа студентов БГПУ.
- Сформирована главная судейская коллегия из 4 человек, главным секретарем назначен представитель Москвы Леонид Маркович, бывший секретарь Олимпиады-80, - говорит главный судья игр Андрей Кривошей.
О расписании соревнований можно узнать на сайте игр www.icg-ufa2013.com.