На все состязания Детских игр-2013 можно будет прийти бесплатно

Уфа стала первым городом России, где с 26 февраля по 3 марта 2013 пройдут VI зимние Международные детские игры. В них примут участие более тысячи спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет из 62 городов и 21 страны мира, в том числе и РФ. «Стоимость» столь масштабного мероприятия составит 100 млн рублей. Эти деньги потратят на подготовку спортивных сооружений и проведение самих игр. Большую часть средств выделяет «Газпром», финансовую поддержку окажет и министерство спорта РФ. Также, в рамках частно-государственного партнерства, помогут деньгами и предприятия Башкирии.