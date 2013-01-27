Амина Шафикова: «Музыканты уезжают не потому, что у нас плохо»

- Уезжают ребята, не потому что у нас плохо, а потому что там они тоже востребованы, - пояснила она. - В прошлом году у нас в академии искусств был прямо-таки звездный выпуск — четыре замечательных скрипача. Все уехали в Москву, хотя разговаривала, предлагала помочь с жильем и зарплатой. Молодежь всегда будет выбирать столичные оркестры, им интересен более крупный масштаб работы с частыми гастролями по миру.