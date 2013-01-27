Амина Шафикова: «Музыканты уезжают не потому, что у нас плохо»

Инструменты для звезд
По словам г-жи Шафиковой, после послания руководителя Башкортостана, главы районов «проявили активность и приезжают со своими заместителями, выражая полную готовность к работе».
- Воодушевляет, что вижу инициативу, - говорит министр культуры. - «Ударником» в этом плане можно назвать Балтачевский район, который не так давно привозил четырехчасовой концерт в театр «Нур». А вот больше всего проблем было в Дуванском районе, хотя после смены главы администрации начались существенные подвижки.
Одной из задач, обозначенных президентом РБ, стало снабжение детских музыкальных школ музыкальными инструментами.
- На тот момент почти завершилось составление долгосрочной целевой программы по развитию культуры на 2013-2018 годы, - сказала Амина Шафикова.- И после послания президента мы теперь готовим большую подпрограмму по обеспечению музыкальных школ инструментами. На шесть лет у нас планируется потратить порядка 80 млн рублей.
Кроме того, уже ушел на согласование с правительством республики проект выделения 100 млн ежегодно на ведущие имиджевые творческие проекты. Деньги будут выделяться в виде субсидий.
Коснулся разговор и острой проблемы предоставления жилья работникам культуры. Ежегодно для этого планируют выделять 50 млн рублей, что с нынешнем уровнем цен, мягко говоря, немного.
- Оказалось, что законодательно этот механизм не был проработан, мы сейчас стараемся решить проблему, - объясняет Амина Ивниевна. - Но предполагаем, что задействуем метод софинансирования — дополнительно будут выделяться средства из районных бюджетов. Есть госучреждения культуры, которые также готовы направить на это свои внебюджетные средства и покрыть часть стоимости жилья.
Но, предугадывая, что целиком проблему квадратных метров решить удастся нескоро, не исключила министр и возможности «приобретения учреждением многокомнатной квартиры и использования ее в качестве общежития на первое время».
Но, по мнению г-жи Шафиковой, молодежь все равно будет уезжать в Москву «на любых условиях».
- Уезжают ребята, не потому что у нас плохо, а потому что там они тоже востребованы, - пояснила она. - В прошлом году у нас в академии искусств был прямо-таки звездный выпуск — четыре замечательных скрипача. Все уехали в Москву, хотя разговаривала, предлагала помочь с жильем и зарплатой. Молодежь всегда будет выбирать столичные оркестры, им интересен более крупный масштаб работы с частыми гастролями по миру.
По словам экс-ректора академии искусств (именно эту должность оставила г-жа Шафикова, получив пост главы минкульта) большая часть выпускников получает работу в республиканских храмах культуры.
-У нас 98% ребят трудятся по специальности, хотя 2% уходят в иные сферы, - сказала она.- Мы ведь выпускаем не очень много специалистов, «штучный товар». Более того, в районах есть проблема нехватки кадров, например, кураистов, хотя курай это наш бренд.
В ближайшее время правительство намерено увеличить зарплаты работников культуры. Амина Шафикова в качестве примера привела Оперный театр, где сегодня средняя зарплата основного творческого персонала составляет 17-18 тысяч рублей.
Партия для оркестра
Оказывается, скоро начнется реконструкция расположенного на улице Ленина главного дворца Уфы, как, впрочем, и оперного театра и Конгресс-холла – в рамках подготовки к международным саммитам ШОС и БРИКС.
- Ремонтные работы в «Нефтянике» начнутся к лету, а сейчас ведется подготовка к реконструкции, - говорит г-жа Шафикова. – Президент РБ Рустем Хамитов предложил сделать во дворце хороший акустический зал, который смог бы принимать симфонические концерты. И если все получится, то мы отдадим этот зал для использования нашему оркестру, вероятно и изменив название нынешнего «Нефтяника».
Амина Шафикова проинформировала, какие изменения ожидают киностудию «Башкортостан», которую финансируют из бюджета «не на полную мощь».
- Разговора о закрытии не идет – национальная киностудия нам нужна, - сказала она. - Но мы будем искать возможности для оптимизации, например, освободим неэффективно используемые площади.
Г-жа Шафикова лелеет надежду на возрождение собственной труппы в уфимском цирке, но это возможно только в случае его преобразования. По ее словам, в декабре глава Башкирии Рустэм Хамитов обратился в министерство культуры России и руководству Росгосцирка с просьбой включить уфимский цирк в федеральную адресную инвестиционную программу реконструкции.
-Этот объект федеральный, и сами мы не можем материально его поддерживать, - объяснила Амина Шафикова.- Но сейчас уже получен положительный ответ, надеюсь, скоро у нас будет отремонтированное здание цирка. Не исключена возможность, что будет рассмотрен вопрос о возрождении собственной труппы.
Интересно, что глава башкирского минкульта согласилась с критикой Рустэма Хамитова, заявившего, что «культурное» ведомство вместо повседневной работы занималось, в основном, проведением фестивалей и концертом.
- Да, был определенный крен в эту сторону, - констатировала она. - Тем более, что ведомство должно заниматься лишь организационными моментами, но не как проведением таких мероприятий. Сейчас мы от этого уходим. Я нацелила коллектив на то, чтобы создавать условия для развития культуры — стараемся охватить широким взглядом все, что имеем, разработать стратегию движения.
Фонтаны идей
И, тем не менее, ведомстве будут продолжать уделять внимание фестивалям, ставшими визитной карточкой региона, таким как Нуреевский и Шаляпинский.
- В этом году из-за реконструкции оперного театра мы проведем Шаляпинский фестиваль не осенью, а в феврале,- пояснила г-жа Шафикова. - Ко мне обратился директор государственного центрального музея музыкальной культуры имени Глинки Михаил Брызгалов с предложением отметить 140-летний юбилей «точечно» - в Уфе, поэтому праздник будет более масштабным, чем обычно.
13 февраля, ко дню рождения великого певца Федора Шаляпина, в Оперном театре состоится фестиваль, на котором, по обещаниям главы министерства культуры РБ, будут собрано известные по всему миру басы, хотя «имена звезд пока уточняются».
Кроме того, башкирский Минкульт начал тесно работать с коммерческими и продюсерскими центрами, которые обеспечат проведение гастролей Театра наций и двух спектаклей Ленкома.
- Мы сотрудничаем с ведущими критиками, которые нам что-то советуют, - рассказала Амина Ивниевна.- Все переговоры с артистами ведем мы, а вот организацией на местах занимаются спонсоры — в республике есть желающие трудиться продюсерами, причем немало.
По оценке министра, активно работает общественный совет по культуре, члены которого недавно принимали активное участие в фестивале «Сердце Евразии».
- И советник президента РБ по культуре Олег Киреев продолжает фонтанировать идеями, - добавила она. - Мы с ним пока думаем, как организовать необычный для республики проект. Возможно, это будет концерт на воде, синтез классики и джаза. А возможно, он состоится под открытым небом возле Конгресс-холла — в Европе такие фестивали очень тепло принимаются зрителями, привлекая новичков в ряды слушателей.
По словам Амины Шафиковой, депутаты Курултая готовят документ, обязывающий жителей или арендаторов здания культурно-исторического памятника заниматься его реконструкцией и ремонтом.
- Таким собственникам в будущем возможно предоставление льгот, - добавила она.- Есть проблема в том, что экспертов для проведения экспертиз мы приглашаем из Самары — своих у нас нет. Они, проведя исследования, выносят вердикт, признать те или иные здания памятниками или исключить эти дома из реестра культурно-исторических ценностей.
В правительстве Башкирии надеются создать в Уфе музей деревянного зодчества и собрать все дома-памятники в одном месте.
- Это очень долгий процесс, земля сейчас оформляется, потому нужно проводить коммуникации, - рассказала Шафикова.- Я вижу музей как парковую или просто пешеходную зону. Но дома не должны стоять пустыми красивыми коробками, хорошо было бы организовать внутри центры национальных культур.
Алина НИЛОВА.