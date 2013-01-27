Агутин и Варум отметят именины «Радуса» уфимским концертом

Разные, Агутин и Варум гармонично дополняют друг друга, постоянно находя новые формы воплощения своих творческих замыслов в совместных альбомах «Служебный роман», «Стоп, любопытство!», а также шоу-программах «Ты и Я», «Быть частью твоей», «Как не думать о тебе?».
Две звезды в одном концерте! Приглашаем вас насладиться новым неповторимым выступлением самого красивого звездного дуэта эстрады - Анжелики Варум и Леонида Агутина!
Начало в 18.00. Стоимость билетов: 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. Заказ билетов: /347/ 290-78-71; 276-76-77