Агутин и Варум отметят именины «Радуса» уфимским концертом

3 марта, в День рождения Продюсерского Центра «РАДУС» самая романтичная и элегантная пара российской эстрады - Леонид Агутин и Анжелика Варум - выйдет на сцену ДК «Нефтяник». Исполнители представят новую программу «Как не думать о тебе?». Каждый концерт этой звездной пары становится настоящим праздником для тех, кто ценит и любит настоящее творчество, музыку, которая захватывает душу!