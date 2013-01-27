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Агутин и Варум отметят именины «Радуса» уфимским концертом

28 января 2013, 01:04
3 марта, в День рождения Продюсерского Центра «РАДУС» самая романтичная и элегантная пара российской эстрады - Леонид Агутин и Анжелика Варум - выйдет на сцену ДК «Нефтяник». Исполнители представят новую программу «Как не думать о тебе?». Каждый концерт этой звездной пары становится настоящим праздником для тех, кто ценит и любит настоящее творчество, музыку, которая захватывает душу!

Разные, Агутин и Варум гармонично дополняют друг друга, постоянно находя новые формы воплощения своих творческих замыслов в совместных альбомах «Служебный роман», «Стоп, любопытство!», а также шоу-программах «Ты и Я», «Быть частью твоей», «Как не думать о тебе?».

Две звезды в одном концерте! Приглашаем вас насладиться новым неповторимым выступлением самого красивого звездного дуэта эстрады - Анжелики Варум и Леонида Агутина!

Начало в 18.00. Стоимость билетов: 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. Заказ билетов: /347/ 290-78-71; 276-76-77

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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