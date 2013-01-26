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За сведения о маньяке-геронтофиле объявлено вознаграждение в 1 млн рублей

26 января 2013, 18:44
[видео] Отчаявшись поймать маньяка, нападающего на престарелых женщин, следственное управление Приволжского федерального округа объявило о вознаграждении в 1 млн рублей для тех, кто располагает какими-либо сведениями об извращенце и поможет обезвредить преступника. Сексуальный изверг уже убил 32 старушки, находя жертв в разных городах Поволжья, Урала и Центрального федерального округа, но так и остается не пойманным. Злодей нападает на одиноких бабушек в возрасте от 75 до 90 лет, проживающих в «хрущевках».

Секс-террорист сначала наводит справки об одиноких пенсионерках, поджидает их у подъезда, а потом, преставившись работником социальных служб или местного ЖЭКа, проникает в их квартиры, где сначала насилует женщин преклонного возраста, а потом душит. В столице Башкирии маньяк лишил жизни трех пенсионерок, находясь в Уфе с 25 по 27 сентября. Одна из несчастных была задушена поясом от халата, для других жертв душегуб использовал удавку. Ценности и деньги, которые накопили бабушки, преступника не интересовали. Скорее всего, мужчина имеет криминальный опыт, поскольку действует «профессионально», не попадаясь правоохранителям.

В следственных органах полагают, что имеет дело с серийным маньяком, а психологи-криминалисты уже составили психологический «портрет» преступника. Это мужчина в возрасте от 20 до 35 лет, городской житель, худощавого телосложения, но развитый физически, среднего роста (около 175 см). Имеет невыразительную внешность, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей, имеет среднее образование, невысокий социальный статус и уровень материального благополучия.

Сегодня следствие располагает видеозаписью с изображением потенциального преступника, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде одной из жертв.

Кроме того, имеется фоторобот злодея, составленный одним из свидетелей, и совпадающий с изображением на видео.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями об этом человеке, просят сообщить информацию следствию. В случае, если эти данные помогут в установлении преступника, заявителю выплатят вознаграждение в 1 млн рублей.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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