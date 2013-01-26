За сведения о маньяке-геронтофиле объявлено вознаграждение в 1 млн рублей

Секс-террорист сначала наводит справки об одиноких пенсионерках, поджидает их у подъезда, а потом, преставившись работником социальных служб или местного ЖЭКа, проникает в их квартиры, где сначала насилует женщин преклонного возраста, а потом душит. В столице Башкирии маньяк лишил жизни трех пенсионерок, находясь в Уфе с 25 по 27 сентября. Одна из несчастных была задушена поясом от халата, для других жертв душегуб использовал удавку. Ценности и деньги, которые накопили бабушки, преступника не интересовали. Скорее всего, мужчина имеет криминальный опыт, поскольку действует «профессионально», не попадаясь правоохранителям.