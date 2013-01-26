На УАПО появится производство высокотехнологичных изделий для воздушных судов

- Для меня понятно, что они выпускают. Сам я неплохо знаю авиационную технику, - сказал он. - То состояние, в котором они сейчас находятся, конечно, нас не устраивает. Там небольшие объемы производства, выработка 500-600 тысяч рублей на человека. Это ничто. Предприятия занимают огромные территории, имущество используется неэффективно. Мы открыты и готовы обсуждать любые варианты, которые вы нам предложите. Мы, как и вы, если не в большей степени заинтересованы, чтобы эти предприятия развивались, увеличивалось производство. Мы готовы для этого предложить свою любую, какую возможно помощь. Также мы могли бы подумать о совместных программах развития или производства ряда новых изделий. Мы готовы подставить плечо и впрячься вместе с вами в эту большую работу.