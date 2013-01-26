На УАПО появится производство высокотехнологичных изделий для воздушных судов

- В стратегию нашего холдинга входит повышение конкурентоспособности нашей продукции, - рассказал г-н Кузюк главе Башкирии Рустэму Хамитову на рабочей встрече в минувшую пятницу. - Наше будущее зависит от того, попадем ли мы в какой-либо проект или нет. История с «Суперджетом» показывает, что разрозненные предприятия не попадают. Соответственно, приоритетом становится разработка комплексных авиационных систем, что требуют наши заказчики – вертолето- и самолетостроители.
Еще одним приоритетом развития производства Максим Кузюк считает эффективность производства.
- Сейчас все идет на конкурсной основе, даже иностранцев пускают с некоторыми агрегатами на военную технику, то есть мы должны конкурировать на глобальном уровне, - отметил он. - В перспективе надо выходить на другие объемы, с выходом на международные рынки. Если это не будет Boeing или Airbus, то есть другие проекты.
Чтобы повысить нашу конкурентоспособность и эффективность, мы работаем по нескольким глобальными направлениями. Первое – это создание комплексной системы, повышение наших разработок и компетенций. Второе – это повышение эффективности наших предприятий, которое состоит из двух частей: сокращение накладных расходов за счет большей загрузки, сокращение площадей и модернизация.
Г-н Кузюк утверждает, что концерн уже «развернул целую программу по передаче в Уфу выпуска изделий, которые производятся в Москве».
- То есть будет увеличение объемов производства на тех же мощностях, - заверил он президента РБ. - Также для попадания в федеральную целевую программу планируем модернизацию производства в Уфе, а не в Москве, а компетенции будем развивать и усиливать на московских площадках.
Рустэм Хамитов заявил, что он посетил практически все уфимские предприятия, которые входят концерн «Авиационное оборудование».
- Для меня понятно, что они выпускают. Сам я неплохо знаю авиационную технику, - сказал он. - То состояние, в котором они сейчас находятся, конечно, нас не устраивает. Там небольшие объемы производства, выработка 500-600 тысяч рублей на человека. Это ничто. Предприятия занимают огромные территории, имущество используется неэффективно. Мы открыты и готовы обсуждать любые варианты, которые вы нам предложите. Мы, как и вы, если не в большей степени заинтересованы, чтобы эти предприятия развивались, увеличивалось производство. Мы готовы для этого предложить свою любую, какую возможно помощь. Также мы могли бы подумать о совместных программах развития или производства ряда новых изделий. Мы готовы подставить плечо и впрячься вместе с вами в эту большую работу.
После встречи с г-ном Хамитовым, глава концерна «Авиационное оборудование» объяснил журналистам, что с правительством РБ есть договоренности по нескольким международным проектам.
- Есть международные компании, которые готовы рассматривать возможное сотрудничество в сфере локализации производства в России сложных изделий, - говорит Максим Кузюк. – С Рустэмом Хамитовым мы договорились, что постараемся организовать встречу с одним из таких предприятий здесь. Президент РБ нас поддержал, сказал, что окажет всестороннюю поддержку. Почему? Потому что он тоже видит потенциал республики и Уфы именно в развитии высоких технологий.