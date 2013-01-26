36 чугунных украшений ограды, весом в полтонны каждое, сумела украсть хрупкая дама

Курьезное преступление расследуют правоохранители Альшеевского района Башкирии. В полицию обратились руководители сразу двух предприятий, не досчитавшихся чугунных украшений с заборов предприятий. По их словам, литые вставки исчезли под покровом ночи – их похитили неизвестные злоумышленники. Каково же было удивление сотрудников полиции, когда в поле их зрения попала… дама. Задержанная уверяет, что он сумела выковырять чугунное литье с оград монтировкой, потом погрузила свыше 36 «чушек» весом в полтонны в автомобиль и отвезла добычу в пункт приема металла, где выручила 20 тысяч рублей.
Женщина призналась, что на правонарушение ее толкнула нехватка денег и долги.
В полиции полагают, что у подозреваемой в хищении металла имеется сообщник, поскольку сама дама недюжинной силой не обладает.