36 чугунных украшений ограды, весом в полтонны каждое, сумела украсть хрупкая дама

Курьезное преступление расследуют правоохранители Альшеевского района Башкирии. В полицию обратились руководители сразу двух предприятий, не досчитавшихся чугунных украшений с заборов предприятий. По их словам, литые вставки исчезли под покровом ночи – их похитили неизвестные злоумышленники. Каково же было удивление сотрудников полиции, когда в поле их зрения попала… дама. Задержанная уверяет, что он сумела выковырять чугунное литье с оград монтировкой, потом погрузила свыше 36 «чушек» весом в полтонны в автомобиль и отвезла добычу в пункт приема металла, где выручила 20 тысяч рублей.