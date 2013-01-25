Солисты башкирского театра оперы и балеты посвятят концерт Шамилю Терегулову

1 февраля в Башкирском государственном театре оперы и балета пройдет концерт-посвящение заслуженному артисту России, народному артисту РБ Шамилю Терегулову. Программу вечера составят фрагменты из балетов, в которых некогда блистал, ставил Терегулов. Ученики Шамиля Ахмедовича исполнят также номера современной хореографии.