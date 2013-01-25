Солисты башкирского театра оперы и балеты посвятят концерт Шамилю Терегулову

В концерте выступят ведущие солисты БГТОиБ: Гузель Сулейманова, Гульсина Мавлюкасова, Ильдар Маняпов, Ринат Абушахманов, Елена Фомина, Дмитрий Марасанов, Ильнур Гайфуллин, Валерия Исаева, Ирина Сапожникова, Андрей Брынцев, Рустам Исхаков, Руслан Абулханов, Софья Гаврюшина и другие. Выступят артисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова (художественный руководитель – Айдар Заубайдуллин), учащиеся Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева (художественный руководитель – Леонора Куватова). Примут участие кордебалет, хор и солисты оперы БГТОиБ. Дирижеры – Герман Ким, Марат Ахмет-Зарипов, Раушан Якупов. Режиссер концерта – Рустэм Галеев.