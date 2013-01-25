Рустэм Хамитов: «Правительство РБ всегда исполняет то, что обещает, для нас это закон».

- Мы запланировали и уже приступили к реализации проекта по производству и сборке тяжелых буровых установок для нефтегазовой промышленности, - рассказал Олег Викторович. - У нас есть намеченные пути, мы движемся по этому графику. Весной этого года приступаем к работе, выходим на площадку для реализации проекта. Изначально это будет сборочное производство с локализацией. Мы не стали ждать. У нас уже есть заказчики в лизинговых компаниях, в том числе и ОАО «ВТБ Лизинг». Мы уже участвуем в аукционах, конкурсах нефтяных компаниях, например, «Роснефти». Конечно, это крайне важный шаг. Важно, чтобы мы все были готовы его сделать, от этого зависит успех проекта.