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Рустэм Хамитов: «Правительство РБ всегда исполняет то, что обещает, для нас это закон».

25 января 2013, 12:45
Новое производство появится на ишимбайском машиностроительном заводе «Витязь» в 2015 году. Правительство Башкирии подписало протокол о намерениях с российско-китайской компанией «Хунхуа СНГ», которая планирует запуск промышленной линии по выпуску тяжелых буровых установок для разведки и разработки месторождений нефти и газа. Объем производства составит около 9 миллиардов рублей в год. Согласно документу, учредители обязуются создать и зарегистрировать в Республике Башкортостан обособленное подразделение ООО «Хунхуа СНГ».Перспективы проекта перед подписанием обсудили глава Башкирии Рустэм Хамитов и гендиректор «Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко.Рустэм Хамитов подтвердил, что правительство региона окажет всю необходимую поддержку при создании нового производства.

- Для нас, для властных структур республики, это очень значимое и интересное предложение, - сказал г-н Хамитов. - Мы поддерживаем его и сделаем все, чтобы у вас были комфортные условия для работы, чтобы вы ощущали себя здесь, как на дружественной территории, то есть как у себя дома. Мы понимаем, что нам всем вместе придется очень плотно поработать. Нисколько не сомневаюсь, что этот проект будет реализован.

По словам президента РБ, республика вступила в фазу инвестиционного роста. В прошлом году инвестиции в основной капитал составили более 250 миллиардов рублей, в 2011 году было 185 миллиардов рублей.

- То есть наблюдается хороший, устойчивый, приличный рост, - объяснил Рустэм Закиевич. - Мы видим, что инвесторы заинтересовались теми возможностями, которая дает республика. Речь идет о налоговых льготах, о комфортных условиях работы, снижении административных барьеров, сопровождении «в ручном режиме» мега-проектов, наподобие того, который мы сейчас обсудим. Мы всегда исполняем то, что обещаем, для нас это закон. Если мы с вами договорились, значит, так оно и будет.

Как утверждает г-н Сиенко, «самая главная тема – это развитие площадки в городе Ишимбай, где производятся машины на гусеничном ходу».

- Мы запланировали и уже приступили к реализации проекта по производству и сборке тяжелых буровых установок для нефтегазовой промышленности, - рассказал Олег Викторович. - У нас есть намеченные пути, мы движемся по этому графику. Весной этого года приступаем к работе, выходим на площадку для реализации проекта. Изначально это будет сборочное производство с локализацией. Мы не стали ждать. У нас уже есть заказчики в лизинговых компаниях, в том числе и ОАО «ВТБ Лизинг». Мы уже участвуем в аукционах, конкурсах нефтяных компаниях, например, «Роснефти». Конечно, это крайне важный шаг. Важно, чтобы мы все были готовы его сделать, от этого зависит успех проекта.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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