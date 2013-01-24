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В Уфе появилась служба, которая избавит город от машин, припаркованных на обочинах

25 января 2013, 00:03
В Уфе появилось новое муниципальное бюджетное учреждение, в задачи которого входит создание и содержание парковок. Учредителем МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» выступило управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации столицы Башкирии. Как заявляют в мэрии, новое муниципальное предприятие «должно способствовать смягчению существующих и прогнозируемых проблем транспортной отрасли» и является «частью комплекса мер по смягчению дорожно-транспортной напряженности на улицах Уфы».

Сотрудники МБУ будут заниматься созданием новых парковок, следить за бесплатными парковочными местами, а также надзирать за тем, чтобы автомобили не парковались в зоне действия запрещающих знаков.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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