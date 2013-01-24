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В Башкирии вдвое уменьшили очередь в детсады

24 января 2013, 23:27
В 2012 году в Башкирии практически вдвое уменьшилась очередь в детсады – если ранее место в дошкольном учреждении требовалось 29008 детишкам от трех до семи лет, то в прошлом году их осталось только 14095. По словам главы министерства образования Альфиса Гаязова, в 2012 году в Башкортостане построили 25 новых зданий детсадов. Еще 33 детских учреждения вернулись в здания, ранее отданных в аренду коммерсантам.

- Таким образом, за год дополнительно в 58 новых детских садах введено 7299 мест, - говорит г-н Гаязов. - Кроме этого, за счет альтернативных форм дошкольного образования введено еще 9706 мест.

Руководитель «образовательного» ведомства отметил, что в регионе разработана и действует «дорожная карта» по сокращению очередности в детсады, предусматривающая полное исчезновение дефицита мест к началу 2016 года.

Напомним, что в соответствии с республиканской целевой программой развития системы дошкольного образования в РБ на 2008-13 годы и адресной инвестиционной программой в 2012 году запланировали за счет строительства, реконструкции, возврата и перепрофилирования открыть 52 детских сада, фактически же открылись 58 новых дошкольных учреждений.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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