В Башкирии вдвое уменьшили очередь в детсады

- Таким образом, за год дополнительно в 58 новых детских садах введено 7299 мест, - говорит г-н Гаязов. - Кроме этого, за счет альтернативных форм дошкольного образования введено еще 9706 мест.
Руководитель «образовательного» ведомства отметил, что в регионе разработана и действует «дорожная карта» по сокращению очередности в детсады, предусматривающая полное исчезновение дефицита мест к началу 2016 года.
Напомним, что в соответствии с республиканской целевой программой развития системы дошкольного образования в РБ на 2008-13 годы и адресной инвестиционной программой в 2012 году запланировали за счет строительства, реконструкции, возврата и перепрофилирования открыть 52 детских сада, фактически же открылись 58 новых дошкольных учреждений.