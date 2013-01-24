В Башкирии вдвое уменьшили очередь в детсады

В 2012 году в Башкирии практически вдвое уменьшилась очередь в детсады – если ранее место в дошкольном учреждении требовалось 29008 детишкам от трех до семи лет, то в прошлом году их осталось только 14095. По словам главы министерства образования Альфиса Гаязова, в 2012 году в Башкортостане построили 25 новых зданий детсадов. Еще 33 детских учреждения вернулись в здания, ранее отданных в аренду коммерсантам.