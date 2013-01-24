Директор МУПа, отравивший Белую грязным снегом, заплатит штраф в 1 тысячу рублей

Предотвратила возможное загрязнение реки Белой прокуратура Ленинского района столицы Башкирии. На берегу главной артерии республики в районе уфимского микрорайона Нижегородка прокуроры обнаружили несанкционированную свалку снега. Грязное снежное месиво в водоохранную зону свозили из центральной части Уфы грузовики, принадлежащие муниципальному предприятию по благоустройству Ленинского района столицы Башкортостана. Свалка разместилась на площади более 25 тысяч квадратных метров и всерьез угрожала экологической безопасности, так как никаких защитных сооружений, способных оградить реку от загрязнения, поблизости не имелось.