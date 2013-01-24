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Директор МУПа, отравивший Белую грязным снегом, заплатит штраф в 1 тысячу рублей

24 января 2013, 23:48
Предотвратила возможное загрязнение реки Белой прокуратура Ленинского района столицы Башкирии. На берегу главной артерии республики в районе уфимского микрорайона Нижегородка прокуроры обнаружили несанкционированную свалку снега. Грязное снежное месиво в водоохранную зону свозили из центральной части Уфы грузовики, принадлежащие муниципальному предприятию по благоустройству Ленинского района столицы Башкортостана. Свалка разместилась на площади более 25 тысяч квадратных метров и всерьез угрожала экологической безопасности, так как никаких защитных сооружений, способных оградить реку от загрязнения, поблизости не имелось.

Между тем, согласно закону, снег, загрязненный песчано-соляной смесью необходимо вывозить на специально отведенные места - снежные свалки, снегоплавильные пункты, оснащенные локальными очистными сооружениями.

Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкирии, после вмешательства ревизоров в погонах, предприятие перестало вывозить грязный снег на берег и даже предприняло усилия по уничтожению стихийного снежного завала.

Кроме того, надзорное ведомство привлекло директора МУПа к административной ответственности за нарушение водоохранного режима. В случае, если административная комиссия накажет чиновника, он заплатит в бюджет штраф от одной до двух тысяч рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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