Директор МУПа, отравивший Белую грязным снегом, заплатит штраф в 1 тысячу рублей

Между тем, согласно закону, снег, загрязненный песчано-соляной смесью необходимо вывозить на специально отведенные места - снежные свалки, снегоплавильные пункты, оснащенные локальными очистными сооружениями.
Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкирии, после вмешательства ревизоров в погонах, предприятие перестало вывозить грязный снег на берег и даже предприняло усилия по уничтожению стихийного снежного завала.
Кроме того, надзорное ведомство привлекло директора МУПа к административной ответственности за нарушение водоохранного режима. В случае, если административная комиссия накажет чиновника, он заплатит в бюджет штраф от одной до двух тысяч рублей.