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Уфимские актеры и музыканты отметят юбилея Владимира Высоцкого концертом

23 января 2013, 17:34
25 января Владимиру Семеновичу Высоцкому исполнилось бы 75 лет. Творчество Владимира Семёновича Высоцкого является культурным достоянием России, объединяющим людей разного возраста и достатка, с различными взглядами на жизнь и музыкальными вкусами. В этот день в РК «Огни Уфы», в зале «Колизео», состоится концерт, посвященный юбилею Владимира Высоцкого, на котором выступят актеры и музыканты различных поколений.

На концерте соберутся актеры и музыканты, принадлежащие к различным жанрам, поколениям и совершенно различным «тусовкам». В этот вечер каждый исполнит те произведения, которые оказались ближе всего по духу к его мировоззрению. Среди них народный артист РБ Алмас и Эмиль Амировы, народный артист РБ Линар Ахметвалиев, заслуженный артист РБ Николай Рихтер, народная артистка РБ Ольга Мусина, Ольга Бовен, лауреат международных джазовых фестивалей Ирина Остин, группа "Нечто", авторы и исполнители Александр Лынник и Рамиль Бадамшин, группы "Никола Стасюк", " Ухо радуется", Gaisa Orchestra.

Владимир Высоцкий – советский актер, поэт и автор-исполнитель песен. Много лет Владимир Семёнович проработал в Театре на Таганке. Им сыграны десятки ролей в спектаклях, в том числе Гамлет в одноименной шекспировской пьесе. Наиболее примечательные роли Высоцкого в кино «Маленькие трагедии», «Место встречи изменить нельзя», «Хозяин тайги» и «Вертикаль». Но наибольшую известность Высоцкий получил как автор-исполнитель песен под семиструнную акустическую гитару. По результатам всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ в 2010 году, Владимир Высоцкий занимает второе место в списке кумиров ХХ века, уступая лишь первому космонавту Земли Юрию Гагарину.

Организаторы проекта - РК «Огни Уфы» и медиа группа «Виртуоз», генеральный информационный партнер - Дорожное радио. Билеты в кассах РК "Огни Уфы" 200-350 рублей. Начало концерта в 20.00.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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