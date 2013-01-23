Уфимские актеры и музыканты отметят юбилея Владимира Высоцкого концертом

На концерте соберутся актеры и музыканты, принадлежащие к различным жанрам, поколениям и совершенно различным «тусовкам». В этот вечер каждый исполнит те произведения, которые оказались ближе всего по духу к его мировоззрению. Среди них народный артист РБ Алмас и Эмиль Амировы, народный артист РБ Линар Ахметвалиев, заслуженный артист РБ Николай Рихтер, народная артистка РБ Ольга Мусина, Ольга Бовен, лауреат международных джазовых фестивалей Ирина Остин, группа "Нечто", авторы и исполнители Александр Лынник и Рамиль Бадамшин, группы "Никола Стасюк", " Ухо радуется", Gaisa Orchestra.
Владимир Высоцкий – советский актер, поэт и автор-исполнитель песен. Много лет Владимир Семёнович проработал в Театре на Таганке. Им сыграны десятки ролей в спектаклях, в том числе Гамлет в одноименной шекспировской пьесе. Наиболее примечательные роли Высоцкого в кино «Маленькие трагедии», «Место встречи изменить нельзя», «Хозяин тайги» и «Вертикаль». Но наибольшую известность Высоцкий получил как автор-исполнитель песен под семиструнную акустическую гитару. По результатам всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ в 2010 году, Владимир Высоцкий занимает второе место в списке кумиров ХХ века, уступая лишь первому космонавту Земли Юрию Гагарину.
Организаторы проекта - РК «Огни Уфы» и медиа группа «Виртуоз», генеральный информационный партнер - Дорожное радио. Билеты в кассах РК "Огни Уфы" 200-350 рублей. Начало концерта в 20.00.