«Нефтяник» может поменять название, а симфонический оркестр обретет новый зал

- Да, был определенный крен в эту сторону, - констатировала она. - Тем более, что ведомство должно заниматься лишь организационными моментами, но не как проведением таких мероприятий. Сейчас мы от этого уходим. Я нацелила коллектив на то, чтобы создавать условия для развития культуры — стараемся охватить широким взглядом все, что имеем, разработать стратегию движения.