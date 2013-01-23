«Нефтяник» может поменять название, а симфонический оркестр обретет новый зал

- Ремонтные работы в «Нефтянике» начнутся к лету, а сейчас ведется подготовка к реконструкции, - говорит г-жа Шафикова. – Президент РБ Рустем Хамитов предложил сделать во дворце хороший акустический зал, который смог бы принимать симфонические концерты. И если все получится, то мы отдадим этот зал для использования нашему оркестру, вероятно и изменив название нынешнего «Нефтяника».
Амина Шафикова проинформировала, какие изменения ожидают киностудию «Башкортостан», которую финансируют из бюджета «не на полную мощь».
- Разговора о закрытии не идет – национальная киностудия нам нужна, - сказала она. - Но мы будем искать возможности для оптимизации, например, освободим неэффективно используемые площади.
Г-жа Шафикова лелеет надежду на возрождение собственной труппы в уфимском цирке, но это возможно только в случае его преобразования. По ее словам, в декабре глава Башкирии Рустэм Хамитов обратился в министерство культуры России и руководству Росгосцирка с просьбой включить уфимский цирк в федеральную адресную инвестиционную программу реконструкции.
-Этот объект федеральный, и сами мы не можем материально его поддерживать, - объяснила Амина Шафикова.- Но сейчас уже получен положительный ответ, надеюсь, скоро у нас будет отремонтированное здание цирка. Не исключена возможность, что будет рассмотрен вопрос о возрождении собственной труппы.
Интересно, что глава башкирского минкульта согласилась с критикой Рустэма Хамитова, заявившего, что «культурное» ведомство вместо повседневной работы занималось, в основном, проведением фестивалей и концертом.
- Да, был определенный крен в эту сторону, - констатировала она. - Тем более, что ведомство должно заниматься лишь организационными моментами, но не как проведением таких мероприятий. Сейчас мы от этого уходим. Я нацелила коллектив на то, чтобы создавать условия для развития культуры — стараемся охватить широким взглядом все, что имеем, разработать стратегию движения.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.