Хирурга поймали на взятке, которую он нес психиатру

Именно такой документ и пообещал женщине, приведшей обследовать своего сына пойманный с поличным хирург, Мужчина в белом халате заверил посетительницу, что договорится с психиатром и попросил за услугу 330 тысяч рублей. Женщина не пошла на поводу у вымогателя и сообщила о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. Врача задержали в момент получения меченых купюр.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, сегодня хирургу предъявят обвинение в посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий. В случае, если Октябрьский суд Уфы признает мужчину виновным, ему грозит до семи лет лишения свободы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.