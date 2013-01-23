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Хирурга поймали на взятке, которую он нес психиатру

23 января 2013, 23:17
Попался на вымогательстве 330 тысяч рублей 41-летний врач-хирург клиники БГМУ (бывшая больница № 6) в Уфе. Эскулап пообещал за эти деньги выдать заключение психиатра о том, что сын просительницы не может проходить воинскую службу. В справке врач описал бы свои сомнения в психической устойчивости призывника и высказал предположение, что у будущего солдата имеется склонность к суициду. Так как самоубийства в армии всегда ЧП, молодых людей с подобными «патологиями» стараются отсеивать на призывной комиссии. При этом, предположение «душеведа» нисколько не влияет на будущую жизнь юноши – его не ставят на учет и даже, если он обратится за соответствующей справкой, разрешат водить машину. Понятно, что любая мать будет мечтать получить такое заключение, а врач, выдающий бумагу, ничем не рискует – он же мог добросовестно заблуждаться относительно психического здоровья пациента.

Именно такой документ и пообещал женщине, приведшей обследовать своего сына пойманный с поличным хирург, Мужчина в белом халате заверил посетительницу, что договорится с психиатром и попросил за услугу 330 тысяч рублей. Женщина не пошла на поводу у вымогателя и сообщила о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. Врача задержали в момент получения меченых купюр.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, сегодня хирургу предъявят обвинение в посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий. В случае, если Октябрьский суд Уфы признает мужчину виновным, ему грозит до семи лет лишения свободы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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