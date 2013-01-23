Хирурга поймали на взятке, которую он нес психиатру

Попался на вымогательстве 330 тысяч рублей 41-летний врач-хирург клиники БГМУ (бывшая больница № 6) в Уфе. Эскулап пообещал за эти деньги выдать заключение психиатра о том, что сын просительницы не может проходить воинскую службу. В справке врач описал бы свои сомнения в психической устойчивости призывника и высказал предположение, что у будущего солдата имеется склонность к суициду. Так как самоубийства в армии всегда ЧП, молодых людей с подобными «патологиями» стараются отсеивать на призывной комиссии. При этом, предположение «душеведа» нисколько не влияет на будущую жизнь юноши – его не ставят на учет и даже, если он обратится за соответствующей справкой, разрешат водить машину. Понятно, что любая мать будет мечтать получить такое заключение, а врач, выдающий бумагу, ничем не рискует – он же мог добросовестно заблуждаться относительно психического здоровья пациента.