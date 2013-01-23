Главой Уфимского района Башкирии стал Михаил Давыдов

Депутаты Уфимского райсовета подписали контракт с новым руководителем пригородного муниципалитета 58-летним Михаилом Давыдовым, оставившего кресло главы Октябрьского района столицы Башкирии. Слухи о том, что г-н Давыдов займет этот пост, ходили давно, но чиновник уходил от этих разговоров, заявляя, что «идти в Уфимский район не намерен». Михаил Давыдов имеет огромный опыт работы в муниципалитете – в начале века он работал заместителем главы администрации Советского района Уфы, с 2004 по 2008-й возглавлял управление коммунального хозяйства и благоустройства уфимской мэрии, а затем – муниципальное управление электротранспорта, а с ноября 2010 года – Октябрьский район столицы Башкортостана.