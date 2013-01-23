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Главой Уфимского района Башкирии стал Михаил Давыдов

24 января 2013, 00:19
Депутаты Уфимского райсовета подписали контракт с новым руководителем пригородного муниципалитета 58-летним Михаилом Давыдовым, оставившего кресло главы Октябрьского района столицы Башкирии. Слухи о том, что г-н Давыдов займет этот пост, ходили давно, но чиновник уходил от этих разговоров, заявляя, что «идти в Уфимский район не намерен». Михаил Давыдов имеет огромный опыт работы в муниципалитете – в начале века он работал заместителем главы администрации Советского района Уфы, с 2004 по 2008-й возглавлял управление коммунального хозяйства и благоустройства уфимской мэрии, а затем – муниципальное управление электротранспорта, а с ноября 2010 года – Октябрьский район столицы Башкортостана.

Прежний руководитель Уфимского района Рашит Саттаров ушел со своего поста по официальной версии из-за истечения срока контракта. А по неофициальной – из-за незаконной передачи наделов пригородной земли под малоэтажное строительство фирме «Стройвертикаль», владельцем которой является брат чиновника.

Напомним, 1333 земельных участка площадью 1,6 миллионов квадратных метров в поселке Новобулгаково перешли в руки коммерсантов по заниженной цене. По факту нанесения государству ущерба в более чем 500 миллионов рублей возбуждено уголовное дело. Утверждается, что Рашит Саттаров может стать обвиняемым в превышении должностных полномочий.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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