Главой Уфимского района Башкирии стал Михаил Давыдов

Прежний руководитель Уфимского района Рашит Саттаров ушел со своего поста по официальной версии из-за истечения срока контракта. А по неофициальной – из-за незаконной передачи наделов пригородной земли под малоэтажное строительство фирме «Стройвертикаль», владельцем которой является брат чиновника.
Напомним, 1333 земельных участка площадью 1,6 миллионов квадратных метров в поселке Новобулгаково перешли в руки коммерсантов по заниженной цене. По факту нанесения государству ущерба в более чем 500 миллионов рублей возбуждено уголовное дело. Утверждается, что Рашит Саттаров может стать обвиняемым в превышении должностных полномочий.
Дмитрий КОЛПАКОВ.