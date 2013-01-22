За взрывы и пожары в «Европе» перед судом ответят управляющий и директор клуба

Напомним, 22 января 2011 года в торговом центре «Европа» прогремел взрыв, обрушивший здание, а потом начался пожар. В огне погибли два человека – подсобный рабочий Евгений Жемчугов, занимавшийся стяжкой пластиковых полов в строящемся ресторане «Концерт клаб» и загоравшая в солярии 17-летняя школьница Гузель Булатова, постеснявшаяся выскочить из капсулы раздетой и отравившейся угарным газом. Остальные посетители спаслись.
После работы следователей и экспертов, устанавлива
вших причины случившегося, выяснилось, что причиной взрыва стали неисправные баллоны тепловой пушки, которой сушили полы в «Концерт клабе». Утечка газа, по словам очевидцев, случилась за несколько часов до пожара, а вспыхнуть газовоздушная смесь могла от любой искры. Взрыва было два - сначала полыхнул газ, который собрался в помещении «Концерт клаба», а потом уже из-за высокой температуры рванули газовые баллоны. Причем осколок одного из разорванных баллонов долетел даже до ближайшей автозаправки.
Кроме того, выяснилось, что работы проводились с открытым огнем, в здании многие об этом знали, но никто и не подумал, чем это может грозить огромному количеству людей, ежедневно посещающих центр.
Следователи обнаружили многие странности в открытии комплекса, строительство которого, по сути, не было завершено – на задней части фасада еще велись отделочные работы, внутри здания шла перепланировка и при этом «Европа» давно распахнула двери для посетителей.
Как утверждают правоохранители, несоблюдение правил противопожарной безопасности в здании было системой. В непострадавшей части комплекса обнаружили несколько емкостей с пропаном, бочки с лакокрасочными материалами, четыре пластиковых канистры с соляркой и несколько газовых баллонов. И это тоже все могло рвануть. В БТИ не оказалось никаких данных о том, что в помещении сносились стены и строились новые перегородки.
Оказывается, торговый центр «Европа» в 2007 году «попался» на несоблюдении противопожарных норм, но, обжаловав предписание пожнадзора в Арбитражном суде, поплатился лишь штрафом в 10 тысяч рублей. И никто уже не проверял, устранили ли владельцы найденные пожарными недостатки. А после того, как собственники «Европы» переоформили здание на «Гарант реноме», вход ревизорам в здание закрылся на три года – чаще предпринимателей проверять нельзя.
Теперь за все нарушения безопасности в «Европе» ответят уже бывший управляющий зданием Александр Герсон и руководитель ресторации, где прогремели взрывы, Эйнур Бейбутов, который арендовал у собственников здания фасадную часть помещения на 10 лет, начиная с 2010 года.
Кстати, собственники здания не попали под уголовное преследование – так как «Европой» владела фирма «Гарант-реноме», юридическое лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности.
Здание оказалось застраховано на 350 миллионов рублей, в том числе и от взрыва бытового газа и страховая компания деньги выплатила.