За взрывы и пожары в «Европе» перед судом ответят управляющий и директор клуба

В ближайшее время Октябрьский суд столицы Башкирии начнет рассмотрение уголовного дела, возбужденного против бывшего директора управляющей компании «Европейская» Александра Герсона и главы фирмы «Концертный клуб» Эйнура Бейбутова. Мужчин обвиняют в нарушении правил противопожарной безопасности. Следователи полагают, что недобросовестное исполнение своих обязанностей этими руководителями стали причиной взрыва и пожара в торговом центре «Европа», произошедшем в начале 2011 года. Материалы дела составляют 70 томов, вместивших в себя 46 объемных и долгосрочных пожарно-технических и строительно-технических экспертиз, так затянувших следствие. Если г-на Герсона и г-на Бейбутова признают виновными в совершении преступления по ч.3 ст. 219 УК РФ, им грозит до семи лет лишения свободы.