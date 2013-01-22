Виктор Шендерович: «Раньше в Башкирию меня не пускали»

- Начальство в Киеве попряталось, а от Черномырдина ждали результата, ведь в трубу ежедневно вылетали миллионы и миллиарды рублей, - рассказывает писатель. - Он три дня не мог дозвониться до директоров и, в конце концов, вышел на Совет по безопасности. Услышал голос на том конце провода, Виктор Степанович начал ругаться: «Что у вас там, на Украине, все с ума посходили? Ни черта никого нет!». На это он услышал неспешный ответ: «Как же можно так долго работать с Киевом и не запомнить, что нужно говорить не «на Украине», а «в Украине». Черномырдин ответил гениально: «Тогда идите там все в х...й!».