В выходные парашютисты будут покорять небо над Павловским парком

26 и 27 января в ТГЦ "Павловский Парк" пройдут уникальные соревнования по парашютному спорту. Любители экстрима, гости и зрители смогут увидеть зрелищное мероприятие, интересные и захватывающие выступления парашютистов, получить заряд положительных эмоции и ярких впечатлений.
На Чемпионате Республики Башкортостан по Пара-Ски 2013 (парашютно-горнолыжному двоеборью) ожидается выступление сильнейших спортсменов Республики Башкортостан и Татарстан, Свердловской, Самарской и Нижегородской областей.
Организаторы соревнований: ДОСААФ России, Федерация парашютного спорта РБ, Министерство молодежной политики и спорта РБ, Администрация Нуримановского района РБ, Ассоциация авиационных видов спорта РБ, ТГЦ «Павловский Парк» и АНО Октябрьский АТСК ДОСААФ России РБ им. Б.Г. Зарипова.
Программа соревнований включает в себя прыжки с парашютом на точность приземления и прохождение трассы слалома-гиганта на горных лыжах. В прыжках на точность приземления которые выполняются с высоты