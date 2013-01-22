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В выходные парашютисты будут покорять небо над Павловским парком

22 января 2013, 23:58
В эти выходные любителей экстрима и спорта ждет насыщенная спортивная программа. 27 января в ТГЦ «Павловский парк» в поселке Павловка пройдет IV этап Третьего Кубка Башкортостана по горным лыжам среди любителей. Организаторами соревнований традиционно является Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики Башкортостан при поддержке Министерства молодежной политики и спорта РБ. Подать заявку на участие можно по телефону ФГССРБ: +7 (347) 250-27-27.

26 и 27 января в ТГЦ "Павловский Парк" пройдут уникальные соревнования по парашютному спорту. Любители экстрима, гости и зрители смогут увидеть зрелищное мероприятие, интересные и захватывающие выступления парашютистов, получить заряд положительных эмоции и ярких впечатлений.

На Чемпионате Республики Башкортостан по Пара-Ски 2013 (парашютно-горнолыжному двоеборью) ожидается выступление сильнейших спортсменов Республики Башкортостан и Татарстан, Свердловской, Самарской и Нижегородской областей.

Организаторы соревнований: ДОСААФ России, Федерация парашютного спорта РБ, Министерство молодежной политики и спорта РБ, Администрация Нуримановского района РБ, Ассоциация авиационных видов спорта РБ, ТГЦ «Павловский Парк» и АНО Октябрьский АТСК ДОСААФ России РБ им. Б.Г. Зарипова.

Программа соревнований включает в себя прыжки с парашютом на точность приземления и прохождение трассы слалома-гиганта на горных лыжах. В прыжках на точность приземления которые выполняются с высоты 1200 метров основной задачей спортсменов является точное приземление в цель диаметром 2 сантиметра. А в горнолыжной части программы спортсменам необходимо преодолеть трассу слалома-гиганта за минимальное время. 27 января по результатам соревнований путем суммирования очков набранных в парашютной и горнолыжной части программы будут определены победители в личном и командном зачете.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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