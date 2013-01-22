В выходные парашютисты будут покорять небо над Павловским парком

Программа соревнований включает в себя прыжки с парашютом на точность приземления и прохождение трассы слалома-гиганта на горных лыжах. В прыжках на точность приземления которые выполняются с высоты 1200 метров основной задачей спортсменов является точное приземление в цель диаметром 2 сантиметра . А в горнолыжной части программы спортсменам необходимо преодолеть трассу слалома-гиганта за минимальное время. 27 января по результатам соревнований путем суммирования очков набранных в парашютной и горнолыжной части программы будут определены победители в личном и командном зачете.