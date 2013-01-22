Первый уфимский Hilton построят руками башкирских подрядчиков?

Как мы уже сообщали, параллельно с Уфой запускаются отели в Воронеже и Волгограде. Но, по словам представителей «Основы», только в Башкирии им удалось быстро собрать и согласовать технические условия на присоединение площадки к инженерным сетям.
По словам застройщика, еще несколько месяцев уйдет на проектирование и затем наступит самый сложный период - прохождение госэкспертизы, где проект может выбиться из календарного графика.
- Есть регионы, где на этом этапе выкручивают руки, так что все еще впереди, - говорит управляющий партнер девелопера Александр Калтыков. - Но по первым шагам с уфимской мэрией – все гораздо позитивнее, чем где-либо.
Уфимский Hampton не будет иметь своего ресторана, по словам авторов проекта, блок общепита изъят из здания из-за экономии места – весь комплекс строится на клочке земли в 20 соток. Таким образом, каждый номер получит дополнительно по три квадратных метра.
По словам представителей франшизодателя, директора по развитию компании Hilton Worldwide Алексея Шаталова, будущие постояльцы отеля - «половина туристов, половина командировочных». По расчетам владельца бренда, только 20% гостей отеля будут интуристами, остальные - россияне.
По словам Алексея Шаталова «на Уфу смотрели с 2008 года, и город очень нравился, но нужно было заходить с правильным партнером».
- Полтора года мы искали участок в Уфе, - говорит г-н Калтыков. – Как и во многих городах, площадки держат для перепродажи, поэтому участков много, но никто ничего не строит. Мы знали, что есть пустующие площадки в Уфе, но по очень высоким ценам. Хотя полтора года это еще не так много, например в Ростове мы этой проблемой занимаемся дольше и до сих пор не нашли землю.
Ранее в прессе сообщалось о том, что земля под отель – 47 соток, покупается у бывшего менеджмента комплекса «Огни Уфы», однако в «Основе» эти сообщения комментировать не стали.
- Скажем, земля приобреталась у индивидуального предпринимателя, - заявил «МКС» г-н Калтыков. – У кого, не могу сказать.
- Какова ориентировочная стоимость покупки?
- Сумма меньше ста миллионов, абсолютно рыночная цена.
- Восемь этажей за полтора года реально построить?
- «Коробка» отливается за год и еще быстрее подводятся сети.
- Когда окупится проект?
- В среднем по рынку на это уходит от 8 до 12 лет. 10 лет – очень хороший показатель, - сказал г-н Калтыков.
- На какую выручку вы рассчитываете?
- Примерно 160 млн рублей чистого дохода в год.
- Какие налоги получит бюджет?
- С 22 млн рублей в год начнем и доведем до 50 млн.
- Насколько будет загружен отель?
- Мы закладываем в проект 65 процентов в среднем, но рассчитываем на 70 процентов.
- Средняя стоимость номера?
- 4300 рублей в сутки, но стоимость будет зависть от рынка и конкуренции.
- Это адекватная цена для отеля эконом-класса?
- Более чем! Мы в Уфе сейчас платим по 5200 рублей за «одноместник».
- Уровень качества отделки и прочего сервиса будет соответствовать цене, - поддержал коллегу стратегический инвестор ГК «Основа» Дмитрий Дойхен. – В Воронеже и Волгограде такие же ценники. В Америке цена была бы ниже, не 140, а скажем 90-100 долларов за сутки, то есть где-то 3 тысячи рублей. Но в штатах земля и коммуникации дешевые и кредиты даются под четыре процента. Так что мы не можем работать не в рынке.
- Почему вы строите гостиницу эконом-класса, а не люкс?
- Чтобы зарабатывать деньги, нужно продавать услуги среднему классу, а рентабельность пятизвездочных отелей ниже трех звезд, - говорит г-н Дойхен.
- Власти просили вас о «мягкой» ценовой политике на время проведения ШОС-БРИКС?
- Власти волнует, чтобы построили отель к саммиту, а цены не обсуждались. Да и проблема не в том, чтобы снижать цену, а в том, чтобы ее не повышали. К вашему сведению, на время проведения экономического форума в Питере цена в отелях вырастает в три раза.
- Не опасаетесь, что после международных саммитов отель будет пустовать?
- Отельный бизнес планируется на 10-15 лет вперед, и у Уфы мы видим огромный потенциал, поэтому даже близко нет сомнений в загрузке отеля, - сказал Дмитрий Дойхен.
Как пояснили представители Hilton Worldwide и «Основы», предварительный проект восьмиэтажного здания выполнен немецкими архитекторами, где «объемы и цветовое решение – мировой тренд», но при этом отель максимально заточен под архитектурную среду окрестностей Дома печати.
- Мы постараемся вписаться в архитектурный стиль здания налоговой инспекции и «Огней Уфы», чтобы не диссонировать на их фоне, - пояснил директор по развитию компании Hilton Worldwide Алексей Шаталов.
При этом проект ожидает обязательная адаптация под местность. И тут оператор строительства выразил опасения, что местные проектировщики и строители не совсем верно воспримут щепетильные требования и стандарты Hilton.
- Кто выиграет честный конкурс, тот и станет проектировщиком и генподрядчиком, - говорит управляющий партнер ГК «Основа» Александр Калтыков. – Но, к сожалению подрядчиков с большим опытом и стажем очень мало, проектировщиков еще меньше. Проект изобилует множеством сложных стандартов на английском языке, а российские строители не всегда погружаются в эти нюансы. Зачастую нам говорят, а зачем нам архитектор из Германии? У нас тут, мол, свой сидит. Начинают, например, проектировать на объеме воронежского отеля – получается 120 номеров, приходит немец – 148 номеров. Для экономики проекта – разница сумасшедшая. То же самое с генподрядчиком – выигранная цена может быть низкой, но мы приходим на площадку и видим там низко квалифицированный персонал. А сдача каждого этапа, как стройки, так и отделки, проходит совместно с представителем Hilton.
- Несмотря на гостиничный бум, отрасль строительства гостиниц в стране еще не развита, - говорит г-н Дойхен. - Если есть местные профессиональные подрядчики – мы только рады, нам это проще и удобно, выиграйте тендер и давайте строить. Мы не считаем требования Hilton завышенными, наоборот, это наш строительный рынок и рынок отделочников не дошел до уровня европейского. Я много строю, и прекрасно вижу, как это выглядит, например, в Прибалтике – великолепно и в сжатые сроки, в России, к сожалению так не происходит.
Внезапно появившийся в зале председатель госкомитета по строительству и архитектуре РБ Камиль Мансуров прервал инвесторов и похвалился башкирскими проектировщиками и строителями, заверив топ-менеджмент «Основы» что местные построят не хуже иностранцев.
- В Башкирии есть высокого уровня проектные компании и подрядчики. Уфа – один из красивейших городов России, это же не иностранные проектировщики сделали, а наши, -сказал г-н Мансуров. - У нас такие мощные институты как «Архпроект», «БГП», крупные строительные тресты.
По словам чиновника, все пришедшие в республику иностранные бренды прошли успешную локализацию руками местных проектировщиков. Он привел в пример «Икею» и других ритейлеров на Рубежной улице, правда, признал, что опыта работы с отелями еще не было. Камиль Мансуров выразил уверенность, что хилтоновские стандарты строительства для наших подрядчиков - не проблема.
Дмитрий КОЛПАКОВ.