Первый уфимский Hilton построят руками башкирских подрядчиков?

- Кто выиграет честный конкурс, тот и станет проектировщиком и генподрядчиком, - говорит управляющий партнер ГК «Основа» Александр Калтыков. – Но, к сожалению подрядчиков с большим опытом и стажем очень мало, проектировщиков еще меньше. Проект изобилует множеством сложных стандартов на английском языке, а российские строители не всегда погружаются в эти нюансы. Зачастую нам говорят, а зачем нам архитектор из Германии? У нас тут, мол, свой сидит. Начинают, например, проектировать на объеме воронежского отеля – получается 120 номеров, приходит немец – 148 номеров. Для экономики проекта – разница сумасшедшая. То же самое с генподрядчиком – выигранная цена может быть низкой, но мы приходим на площадку и видим там низко квалифицированный персонал. А сдача каждого этапа, как стройки, так и отделки, проходит совместно с представителем Hilton.