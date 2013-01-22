Пассажиры проголосуют рублем за автоперевозчиков, выдающих билеты

- Вопрос еще и в том, что официальные операторы, заключившие договор, к примеру с мэрией Уфы, по закону имеющие право обслуживать население по ряду маршрутов, должны сами защищать себя от нечестных конкурентов. Кстати, в договоре с уфимской администрацией у перевозчика в отдельном пункте прописано, что в случае появления на его маршруте конкурента, который не имеет договора с мэрией, должен поставить муниципалитет в известность об этом. Мэрия, в свою очередь, собирает комиссию и фиксирует нахождение на маршруте таких перевозчиков. После этого, официальный оператор маршрута обращается в суд, защищая свое право на работу. Ведь мы живем в правовом государстве. Каждый должен защищать свои права, первым проявляя в этом инициативу. У нас есть положительная практика в Стерлитамаке — там суд защитил право лицензиата, выигравшего конкурс, работать на своем маршруте.