Пассажиры проголосуют рублем за автоперевозчиков, выдающих билеты

Под космическим колпаком
Нарушителей законодательных требований пока «трогать» не будут – всем дано время на исполнение нововведений, но уже через два месяца тех, кто проигнорировал новые нормы закона, начнут штрафовать. За незаключенный договора страхования штраф, который могут наложить на предприятие, составит полмиллиона рублей, а за отсутствие навигационного оборудования – 50 тысяч целковых.
Сергей Мережко рассказал, для чего понадобились нововведения и что нужно автоперевозчикам, чтобы соблюдать требования закона. В частности, каждое автопредприятие обязано за свой счет установить на пассажирских машинах оборудование ГЛОНАСС-GPS. Один прибор можно купить за 10-15 тысяч рублей, и ежемесячная абонентская плата составит 250-300 рублей. После установки системы необходимо подать в Ространснадзор заявку о проведении тестирования. После того, как станет понятно, что навигационная техника работает, пассажирский транспорт будет внесен в базу данных информационно-навигационной службы, которая в республике уже сформирована.
По словам г-на Мережко, сегодня, навигационное оборудование, согласно закону, обязательно для транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, а также автомашин, перевозящих опасные грузы. В следующем году к системе ГЛОНАСС обязаны будут подключиться и легковые таксомоторы.
- Помимо этого в систему мониторинга будут включены школьные автобусы, машины скорой помощи и коммунальных служб, - говорит Сергей Николаевич. – А в ближайшее время откроется республиканский навигационно-информационный центр, оснащенный по последнему слову техники. К примеру, зайдя на сайт центра, можно просчитать маршрут передвижения из одного пункта в другой: программа выдаст наиболее удачный вид транспорта и номер маршрута, даже рассчитает время, за которое можно доехать до пункта назначения. А в будущем возможно внедрение кнопок экстренного вызова, подающих сигнал о помощи. Вероятно, в скором времени станет возможным связаться с водителем, получать видеокартинку не только дороги, но и салона автобуса. К слову, о безопасности, в будущем можно будет отслеживать, сколько пассажиров зашли и вышли из салона, постоянно знать число людей, находящихся внутри.
- Сергей Николаевич, вы когда-то были одним из первых в республике людей, говорящим о необходимости подобных мер...
- Меня радует, что к проблеме, наконец, повернулись лицом. И если раньше все, в основном, сетовали на неупорядоченный рынок пассажироперевозок в Уфе, то теперь, наконец, обратили внимание и на междугородние и международные автомаршруты.
- Какую пользу для всех участников движения принесет включение в систему ГЛОНАСС?
- Самое главное — повышение уровня безопасности при перевозках пассажиров, а также опасных грузов. К тому же муниципалитеты, заключившие с автопредприятиями договора на обслуживание горожан, смогут отслеживать передвижения автоперевозчиков и быть уверенными, что они соблюдают условия контрактов. А надзорные органы станут получать информацию обо всех действиях лицензиатов. Идти в ногу с прогрессом выгодно и самим перевозчикам – оно позволяет рассчитать, сколько топлива нужно на конкретный маршрут, составить точный график рейсов, контролировать скорость и пробег машин и количество перевезенных людей. Система поможет «увидеть» автомобиль, который попал во внештатную ситуацию, и оказать ему помощь быстрее, чем обычно.
- Кто из крупных автоперевозчиков республики уже начал устанавливать у себя приборы для подключения к навигационно-информационной системе?
- ГУП «Башавтотранс» приступил к установке, причем наличие приборов достигает почти ста процентов от всего автопарка предприятия.
По словам г-на Мережко, в Башкирии 584 держателей лицензий на пассажирские автоперевозки, 207 – это предприятия, остальные – частные лица.
- Нужно учитывать, что под одну лицензию индивидуального предпринимателя может встать сразу несколько перевозчиков. И не значит, что из 584 лицензиатов все осуществляют свою деятельность. С вводом системы ГЛОНАСС мы сможем отслеживать, сколько из лицензиатов на самом деле выходят на маршрут. Потому что путевые листы от лицензиатов есть у всех. А вот договоры с муниципалитетами заключают далеко не все — такие случаи мы и стараемся отслеживать. На городских маршрутах во время рейдов мы изымаем целые пачки проштампованных путевых листов, уже подписанных медиком и механиком: остается только заполнять и свободно выезжать в рейс.
Рули, пассажир!
- У вас нет ощущения, что пассажиры сами не заинтересованы в наведении порядка на рынке пассажироперевозок, потому что им все равно, кто их везет, лишь бы быстро?
- В случаях, когда пассажиры говорят, что им все равно, на чем доехать до работы, я привожу им простой пример. Человек идет к стоматологу, где точно знает, есть оборудованный кабинет и не подвергает себя риску, вырывая зубы в подъезде. А наши пассажиры, садясь в частные автобусы, могут только рассчитывать, что у водителя есть хотя бы удостоверение. Уверенности, что такого водителя осмотрел медик, а сам он тщательно следит за своим транспортным средством, нет. Кстати, почему-то наши судебные органы не считают отсутствие медосмотра серьезным нарушением и не назначают штрафы, которые и так минимальны, а просто ограничиваются предупреждением.
Сергей Мережко предупредил, что его ведомство будет отлеживать и обязательное страхование пассажиров. Для автоперевозчиков договор со страховой компанией обойдется в 5-6 тысяч рублей, но зато жизнь и здоровье пассажиров будут застрахованы до 2 миллионов рублей, а сохранность багажа примерно до 23 тысяч.
- Пытаться обмануть закон и заключать договор со страховой компанией с марта или 1 апреля не стоит, потому что мы будем направлять такие случаи в федеральную службу по надзору на финансовых рынках, которая через суд взыщет с хитрого перевозчика значительную сумму, - говорит он.
Любопытно, что теперь горожане сами могут стать инициаторами наведения порядка на рынке пассажироперевозок, поскольку для доказательства наступления страхового случая на автотранспорте, придется предъявлять билет. А ни для кого не секрет, что армия частных извозчиков не обременяет себя кассовыми расчетами с пассажирами.
- Билет явится основным доказательством того, что человек получил увечье, находясь в автобусе, - рассказывает Сергей Мережко. Кроме того, документы, подтверждающие наличие страховки должны находиться в салоне на видном месте, в пунктах продажи билетов, напечатаны на официальном сайте предприятия или на самом проездном документе. И если человек заходит в маршрутку, где ничего этого нет, он должен понимать, что доказать, что он ехал именно в этом автобусе будет сложно.
- А если у автоперевозчика не окажется страховки, то на компенсацию можно не рассчитывать?
- Пассажир получит ее в любом случае, обратившись в союз страховщиков, который через суд будет взыскивать деньги с перевозчика. Но речь пойдет уже о других суммах и довольно долгих сроках, хотя деньги чаще всего, нужны срочно, на лечение, например.
Непаханая целина
С 21 января этого года все пассажирские междугородные автобусы должны будут оснащены тахографами – приборами учета режима и отдыха водителя.
- Не секрет, что водители в погоне за заработком работают на пределе своих возможностей и становятся виновниками серьезных ДТП. По правилам водитель не должен находиться за рулем больше восьми часов — при проверках мы можем считать информацию и проследить, не перерабатывал норму ли шофер, - объясняет Сергей Николаевич. – Тем, кто работает на рынке автоперевозок нужно понимать, что лицензионное законодательство ужесточилось: перечень грубых нарушений существенно расширился.
- Но нерадивые перевозчики все же находят лазейки в законодательстве?
- При получении лицензии у оператора проверяется наличие врача, проводящего дорейсовый и послерейсовый осмотр, механика, который следит за состоянием автобусов, баз содержания машин. Но другой вопрос — куда все это девается потом, после получения лицензии? Мы можем приехать с проверкой по закону только раз в три года, хотя документацию запрашиваем гораздо чаще. Но, сами понимаете, с присланным пакетом документов может быть все в порядке.
- А как быть с владельцами автобусов, которые оставляют «ночевать» свои машины прямо во дворах?
- Мы регулярно сталкиваемся с такими случаями, но почти всегда у водителя имеется документ, который гласит: шофер взял автомобиль в личное пользование. Легенда вполне правомочна, получается, что человек завтра собирается поехать со своими родственниками на выходной в деревню. Дело в том, что в законах всего прописать невозможно.
- Почему до сих пор мы не можем справиться с недобросовестными перевозчиками, которые работают на разваливающихся автобусах и выезжают чаще всего в час пик?
- Вопрос еще и в том, что официальные операторы, заключившие договор, к примеру с мэрией Уфы, по закону имеющие право обслуживать население по ряду маршрутов, должны сами защищать себя от нечестных конкурентов. Кстати, в договоре с уфимской администрацией у перевозчика в отдельном пункте прописано, что в случае появления на его маршруте конкурента, который не имеет договора с мэрией, должен поставить муниципалитет в известность об этом. Мэрия, в свою очередь, собирает комиссию и фиксирует нахождение на маршруте таких перевозчиков. После этого, официальный оператор маршрута обращается в суд, защищая свое право на работу. Ведь мы живем в правовом государстве. Каждый должен защищать свои права, первым проявляя в этом инициативу. У нас есть положительная практика в Стерлитамаке — там суд защитил право лицензиата, выигравшего конкурс, работать на своем маршруте.
- Но недобросовестные перевозчики и здесь нашли выход – добавляют к номеру маршрута букву и снова едут на прибыльную линию…
- Согласен, но оператор должен и впредь защищать собственные интересы сам, подавая в суд на упущенную выгоду.
- В случае, если госорганы не успевают вовремя отследить нарушения перевозчика, главными информаторами выступает население?
- Количество жалоб от пассажиров с каждым годом увеличивается на 30-40 процентов. Причем сигналы о том, что человек долго стоял на остановке в ожидании автобуса, минимальны. Сегодня подавляющее число жалоб по поводу плохого состояния автобуса, хамства со стороны водителя, жалуются и на то, что водители во время работы разговаривают по телефону. Кстати, нередко к нам обращаются негодующие пассажиры, которые в утренней давке порвали себе вещи.
- На таком криминальном рынке, как автоперевозки, где большое количество наличных денег и сложно осуществимый контроль, не страшно работать на фронте постоянной борьбы с «нелегалами»?
- Если бы я всего боялся, то вряд ли бы прослужил двадцать пять лет в правоохранительных органах. И дело тут не страхе, а в принципе и в совести. Если поступать честно даже к нарушителю закона, то бояться нечего: каждый нарушитель понимает, что мы выполняем свою работу.
- Может быть, на этом рынке должны появиться какие-то крупные игроки, которые не оставили бы места случайным извозчикам?
- Было бы лучше, если бы сегодняшние перевозчики стали цивилизованными и не боялись выйти из тени.
Диана СУЛТАНАЕВА.