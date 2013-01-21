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От жильцов потребуют оплатить общедомовые счетчики тепла

21 января 2013, 22:40
Власти Уфы подвели итоги четырехлетнего сотрудничества с фондом содействия реформирования ЖКХ. С 2008 по 2012 годы из 322 млрд рублей, перечисленных фондом регионам, на долю уфимского муниципалитета пришлось 2,8 млрд субсидий. Однако с учетом «добавок» из муниципальной и республиканской казны, общая смета расходов на капремонт домов составила 3,6 млрд. В три ближайших года фонд выделит регионам еще 159 млрд рублей.Как сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Андрей Федосов, на эти деньги отремонтировали 555 дома и заменили 473 лифта.

- Теперь изменены приоритеты по использованию выделяемых средств, - говорит г-н Федосов. – Большую часть – 126 млрд направят на расселение и снос аварийных домов.

Еще 18 млрд предназначены на капремонты и 15 млрд на обновление коммунальной инфраструктуры.

Андрей Федосов не уточнил, на какую сумму из федеральных субсидий рассчитывает уфимская мэрия, но добавил, что теперь, чтобы претендовать на деньги госкорпорации, до 1 июля 2013 года нужно полностью оснастить все дома общедомовыми счетчиками коммунальных ресурсов, поскольку наличие приборов учетов – обязательное условие для возобновления субсидий. И если со счетчиками расхода горячей и холодной воды в Уфе благополучно, а счетчики электроэнергии имеют 93,8 процентов домов, то со счетчиками тепла ситуация обстоит сложнее. Хотя приборами и оснащены 98 процентов домов управляемых муниципальными УЖХ, но оставшиеся два процента жильцов категорически отказались выкупать ранее установленные счетчики, а уже оплатившие имеют множество претензий к «коммунальщикам».

Многие собственники жилья посчитали услугу по установке счетчиков тепла навязанной компанией «Теплоком», ведь приборы смонтировали без ведома жильцов, поставив людей перед фактом, а потом внеся плату за установку в коммунальные счета. Ситуацию усугубил другой нюанс – жильцы согласившиеся оплатить аппараты, тут же получили от жилищников новый счет на оплату уже проектных работ, в среднем по 10-12 тысяч рублей. Получается, что и ту и другую услугу собственники не заказывали, приборов и подрядчиков не выбирали, но вынуждены платить. Тем более, что поиск в интернете тут же выдает куда более дешевые варианты установки теплосчетчика-регистратора.

Но, как утверждает г-н Федосов, дешевле «теплокомовских» расценок найти сложно, и посоветовал еще не определившимся принять условия управляющих компаний и выкупить уже установленные агрегаты.

Тем не менее, на волне недовольства жителей домов обслуживаемых компаниями муниципалитета, сменился руководитель УЖХ – прежний начальник Борис Герасимов возглавил ЕРКЦ, а новым директором стал его зам - Альфред Зиннатуллин.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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