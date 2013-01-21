От жильцов потребуют оплатить общедомовые счетчики тепла

Многие собственники жилья посчитали услугу по установке счетчиков тепла навязанной компанией «Теплоком», ведь приборы смонтировали без ведома жильцов, поставив людей перед фактом, а потом внеся плату за установку в коммунальные счета. Ситуацию усугубил другой нюанс – жильцы согласившиеся оплатить аппараты, тут же получили от жилищников новый счет на оплату уже проектных работ, в среднем по 10-12 тысяч рублей. Получается, что и ту и другую услугу собственники не заказывали, приборов и подрядчиков не выбирали, но вынуждены платить. Тем более, что поиск в интернете тут же выдает куда более дешевые варианты установки теплосчетчика-регистратора.