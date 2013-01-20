Впервые в истории башкирская сборная КВН выступит в Сочи

Директор группы Искандер Дуйсенов уверен, что ребята готовы к выступлению и способны удивить других участников фестиваля.
- В первую очередь мы хотим представить многонациональную культуру нашего края, - говорит Искандер Дуйсенов. – Более того, мы планируем развеять стереотипы, что в нашей республике есть только юрты и мед. Я думаю, что наша команда выступит на достойном уровне, ведь нам оказано большое доверие.
А вот единственная девушка в команде и опытная КВН-щица Альбина Салимова немного опасается за выступление, так как вновь созданную сборную нельзя назвать сыгранной.
- В нашей команде каждый человек – отдельная харизматичная личность со своими амбициями, - говорит г-жа Салимова. – Это особенно проявлялось во время репетиций. У каждого особенный взгляд на сценарии и роли. Но хорошо, что наш художественный руководитель умеет подводить черту под спорами.
Также в Сочи отправятся команды из Башкирии «Вне игры» (Белорецк), «Люди от сохи» (Иглино), сборная БашГУ (Уфа), сборная Бирского филиала БашГУ (Бирск), в состав которой вошли и представители команды «Сельсовет» (Бураево), сборная УГУЭС (Уфа), «Гудвин» (Стерлитамак), «Кеда» (Уфа), сборная Уфы. А всего для участия в фестивале зарегистрировалось 624 коллектива.
Евгений КОСТИЦЫН.