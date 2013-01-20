Впервые в истории башкирская сборная КВН выступит в Сочи

На минувшей неделе команда башкирских юмористов из 15 человек вылетела в Сочи для участия в XXIV Международном фестивале «КиВиН-2013». В составе сборной представители Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Салавата, Белорецка и Учалов. Поездка стала возможной, поскольку развитие движения башкирского КВН заложили в республиканский бюджет 2013 года. Понятно, что с «командировкой» молодые кэвээнщики связывают большие надежды, ведь без участия в сочинском фестивале практически невозможно попасть ни в одну из лиг федерального уровня. Как рассказали «МКС» сами участники сборной, они постараются не только рассмешить зрителей и жюри, но и с помощью увлекательных номеров познакомить россиян с особенностями башкирской культуры.