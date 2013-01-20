Власти и правозащитники будут сотрудничать «на системном уровне»

- Ситуация с правами человека в России тревожная, — говорит Лев Пономарев. – Налицо многочисленные случаи полицейского и властного произвола, преследования гражданских активистов и другие нарушения. Имеющиеся в стране государственные правозащитные институты не в состоянии рассматривать все поступающие обращения в силу их огромного количества.
В рамках проекта предполагается два основных направления работы — прием и обработка обращений о нарушении прав человека с передачей особо сложных случаев в государственные правозащитные институты и подготовка предложений по усовершенствованию законодательства для решения проблем на системном уровне. В центральном офисе будет проводиться прием обращений граждан, юридические консультации и аналитическая работа.
- Ситуация осложняется тем, что возможности официальных правозащитных структур ограничены, - продолжает Лев Александрович. - И этот недостаток должны восполнить негосударственные организации, с одной стороны, контролирующие государственные органы, а с другой — взаимодействующие с ними для решения вопросов прав человека на системном уровне.
Руководить республиканским отделением вновь созданной организации будет правозащитник, лидер башкирского регионального отделения ООД «За права человека» Ильдар Исангулов. По его мнению, сегодня Башкирию сотрясают две наиболее острые и нерешенные проблемы – это рейдерство и крайне неблагоприятная обстановка в сфере ЖКХ.
- Мы регулярно получаем от населения огромное количество жалоб на услуги ЖКХ, - говорит Ильдар Исангулов. – А по количеству рейдерских захватов Башкирия стоит на втором месте после Москвы. Решение этих двух острых проблем мы планируем сделать первоочередной задачей. Я думаю, что у нас многое получиться, так как мы сегодня вышли на новый уровень гражданской правозащиты.
В форуме принял участие уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан Рим Каюмов, который отметил важность и значимость события, и передал участникам официальное приветствие от главного правозащитника страны – уполномоченного по правам человека Владимира Лукина.
- Мы намерены сотрудничать с исполнителями проекта, - говорится в приветствии российского омбудсмена. - Также надеюсь, что региональные уполномоченные по правам человека будут взаимодействовать с исполнителями проекта на местах в интересах граждан России.
Евгений КОСТИЦЫН.