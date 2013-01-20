Власти и правозащитники будут сотрудничать «на системном уровне»

В субботу в Уфе прошла презентация всероссийского правозащитного проекта «Гражданский омбудсмен». Авторами идеи выступили общероссийское движение «За права человека» и общественная палата РФ, а глава государства выделил грант в размере 4 млн рублей на этот социально-значимый проект. Примечательно то, что всероссийская программа стартовала из региона, а не из Москвы.Почетным гостем презентации гражданского проекта стал известный в стране правозащитник Лев Пономарев, который рассказал о программе «Гражданский омбудсмен» и сообщил, что Башкортостан является регионом, где складываются весьма благоприятные условия для развития институтов гражданского общества.