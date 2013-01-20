В мэрии Уфы не связывают серию поджогов бараков с фирмами-застройщиками

Скорее всего, градоначальник вспомнил об истории прихода в Уфу страховой компании «Меско» в 2009 году. Тогда малоизвестный страховщик из Подмосковья внезапно получил привилегированное положение и попал в квитанции на оплату услуг всех муниципальных управляющих компаний, в то время как крупные федеральные и местные страховщики годами добивались такой «опции». В феврале 2010 года УФАС возбудило административное дело о нарушении конкуренции по заявлению компании «Росгосстрахаккорд», посчитавшей, что ОАО «Меско» проводит согласованные действия с администрацией Уфы. Вернется ли «Меско» в квитки, и какую программу сорвала пресса в 2009 году, градоначальник не уточнил. Но вероятно, что три года спустя после скандала с подмосковной компанией, любые кулуарные договоренности о включении графы «страхование» в квитанции ЕРКЦ вызовут еще более пристальное внимание крупных игроков этого рынка.