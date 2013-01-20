В мэрии Уфы не связывают серию поджогов бараков с фирмами-застройщиками

- Исторически сложилось что Уфа – город деревянный, особенно Ленинский, Калининский, Орджоникидзевский районы, - говорит Ирек Ялалов. – И дело не в том, что горит ветхое жилье, а в том, что началось массовое строительство высоток. Прошу полицию подключиться, проанализировать и понять каковы причины поджогов и что побуждает поджигателей.
Сити-менеджер предупредил жильцов попадающих под снос строений, что государство не в состоянии компенсировать им потерянное на пожаре жилище.
- Я хочу сказать во всеуслышание – если дом сгорел – жилье государством предоставляться не будет, - категоричен градоначальник. - Если кто-то рассчитывал, что получит квартиру – этого не будет, такие иллюзии надо отбросить. Позволит возможность – будем помогать восстанавливать дом, разместим на время в маневренном фонде.
По словам начальника отдела надзорной деятельности по Уфе ГУ МЧС России по РБ Фарита Абдрахманова, два последних поджога в домах на улице Султанова, 34 и на улице Фурманова, 15, произошли из-за «свободного доступа, как на чердачное помещение, так и в подъезд дома».
Двери бараков зачастую настежь открыты, а чердачные люки не имеют замков. Обитатели домов на улице Фурманова, вспыхнувших в одну ночь, не запирали подъездные двери. Как отметил г-н Абдрахманов, чтобы остановить поджоги, нужно начать кампанию по обучению жильцов бараков, расселяемых домов и просто частного сектора с «низкой пожарной устойчивостью» элементарным правилам безопасности, например, держать наготове противопожарный инвентарь.
Интересно, что в некоторых случаях жители без всякого инструктажа начинают заниматься своей безопасностью. Так, например, после пожаров в уфимском Печерском переулке в сентябре-октябре прошлого года, местные жители организовали посменное ночное дежурство, чтобы уберечь дома от поджогов.
По словам Ирека Ялалова чтобы окончательно решить вопрос о компенсации потерянного жилья, пора начать всеобщее страхование жилплощади, и попросил муниципальные СМИ «развернуть пропагандистскую работу».
- Полтора года назад мы сделали попытку эту работу наладить, но столкнулись с противодействием, в СМИ в чем нас только не обвинили и сорвали программу, - сказал мэр. - Эту работу попробуем в этом году возобновить.
Скорее всего, градоначальник вспомнил об истории прихода в Уфу страховой компании «Меско» в 2009 году. Тогда малоизвестный страховщик из Подмосковья внезапно получил привилегированное положение и попал в квитанции на оплату услуг всех муниципальных управляющих компаний, в то время как крупные федеральные и местные страховщики годами добивались такой «опции». В феврале 2010 года УФАС возбудило административное дело о нарушении конкуренции по заявлению компании «Росгосстрахаккорд», посчитавшей, что ОАО «Меско» проводит согласованные действия с администрацией Уфы. Вернется ли «Меско» в квитки, и какую программу сорвала пресса в 2009 году, градоначальник не уточнил. Но вероятно, что три года спустя после скандала с подмосковной компанией, любые кулуарные договоренности о включении графы «страхование» в квитанции ЕРКЦ вызовут еще более пристальное внимание крупных игроков этого рынка.
Дмитрий КОЛПАКОВ.