В феврале уфимцев ждут на «Пикник»

- Для меня само понятие «декаданс» было привлекательным еще со школы, когда в ряды декадентов записывали всех, кто только мне нравился: и писателей, и художников, и кинорежиссеров, - рассказывет Эдмунд Шклярский. - Поэтому для меня декаданс - это и символизм, и сюрреализм, и утонченность, и чрезмерность, и хрупкость в противовес толстокожести. Это как запах осенних листьев, в которых чувствуется и сладость увядания, и грусть, и ощущение быстротечности всего, что проходит перед взором...»
На суд зрителей будет представлено несколько новых песен: «Декаданс», «За пижоном пижон», «Игла», «Гильотины сечение», «Клоун беспощадный», «Вплети меня в свое кружево». В этих песнях прозвучит и новый для «Пикника» инструмент: стилгитара. Конечно, на концерте будут исполнены «визитные карточки» группы – «Королевство кривых», «Египтянин», «У шамана три руки» и другие. Зазвучит «Новоегипетский инструмент» и «Световой гиперболоид», которым будет дирижировать классический персонаж из мира «Пикника» – гигант на ходулях.
Начало в 19:00. Стоимость билетов: 600, 800, 1000, 1300,1500, 2000,2300,2500,
Заказ билетов: /347/ 290-78-71; 248-27-55; 276-76-77