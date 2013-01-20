В феврале уфимцев ждут на «Пикник»

- Для меня само понятие «декаданс» было привлекательным еще со школы, когда в ряды декадентов записывали всех, кто только мне нравился: и писателей, и художников, и кинорежиссеров, - рассказывет Эдмунд Шклярский. - Поэтому для меня декаданс - это и символизм, и сюрреализм, и утонченность, и чрезмерность, и хрупкость в противовес толстокожести. Это как запах осенних листьев, в которых чувствуется и сладость увядания, и грусть, и ощущение быстротечности всего, что проходит перед взором...»