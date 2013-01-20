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В феврале уфимцев ждут на «Пикник»

20 января 2013, 17:26
Одна из наиболее интересных команд современной отечественной рок-сцены выступит 10 февраля в уфимском Дворце молодежи. Гастроли группы в столице Башкирии организует продюсерский центр «Радус». Творчество группы привлекает слушателей своеобразным сочетанием барочной распевности с оригинальными романтическими текстами. «Пикник» - это больше, чем рок-группа, скорее это довольно внушительная тусовка со своими художниками, поэтами и шоу-менами. За более чем 25-летнюю историю «Пикник» выпустил 19 альбомов, последний из которых «Певец Декаданса»

- Для меня само понятие «декаданс» было привлекательным еще со школы, когда в ряды декадентов записывали всех, кто только мне нравился: и писателей, и художников, и кинорежиссеров, - рассказывет Эдмунд Шклярский. - Поэтому для меня декаданс - это и символизм, и сюрреализм, и утонченность, и чрезмерность, и хрупкость в противовес толстокожести. Это как запах осенних листьев, в которых чувствуется и сладость увядания, и грусть, и ощущение быстротечности всего, что проходит перед взором...»

На суд зрителей будет представлено несколько новых песен: «Декаданс», «За пижоном пижон», «Игла», «Гильотины сечение», «Клоун беспощадный», «Вплети меня в свое кружево». В этих песнях прозвучит и новый для «Пикника» инструмент: стилгитара. Конечно, на концерте будут исполнены «визитные карточки» группы – «Королевство кривых», «Египтянин», «У шамана три руки» и другие. Зазвучит «Новоегипетский инструмент» и «Световой гиперболоид», которым будет дирижировать классический персонаж из мира «Пикника» – гигант на ходулях.

Начало в 19:00. Стоимость билетов: 600, 800, 1000, 1300,1500, 2000,2300,2500,

Заказ билетов: /347/ 290-78-71; 248-27-55; 276-76-77

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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