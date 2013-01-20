Уфимские водители на чемпионате мира по хоккею понимали иностранцев с полуслова

- Иногда они подходили ко мне с каким-нибудь фото уфимской достопримечательности и спрашивали, как туда добраться, - вспоминает г-н Баширов. - Признаться, мне было нелегко с ними общаться, но я старался и очень хотел им помочь. У моих пассажиров были карточки с ключевыми русскими словами. Вот их они мне и показывали, когда что-нибудь им было надо. Ну, а я, естественно, по возможности отвечал, как умел. Надеюсь, что первый опыт гида мне удался - раньше иностранцев возить не доводилось.