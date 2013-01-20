Уфимские водители на чемпионате мира по хоккею понимали иностранцев с полуслова

Но некоторым заядлым болельщикам не пришлось увидеть матчи международного уровня воочию – лучшим водителям ГУП «Башавтотранс» доверили перевозить национальные сборные, журналистов и представителей хоккейных федераций, и они никак не могли выйти из-за руля – мало ли что иностранным гостям могло понадобиться.
Зато о результатах прошедших игр водители узнавали по лицам своих пассажиров.
- Как-то везу я из гостиницы словаков на матч с россиянами, настроение у всех боевое, - рассказывает водитель УПАП № 1 Азамат Кагарманов. – Какие-то речевки произносят и песни поют на своем языке, а кто-то даже украсил лицо цветами национального флага. А, когда садились обратно в автобус, у них тоже все на лицах можно было прочитать – проиграли. Наша сборная оказалась сильнее.
Напомним, специально для молодежного чемпионата мира по хоккею и других грядущих крупных международных мероприятий «Башавтотранс» совместно с башкирским правительством закупил 20 современных автобусов европейского класса немецкого и голландского производства. В дни первенства планеты все уфимцы заметили, что новые комфортабельные пассажирские машины с логотипом государственного автоперевозчика, возившие хоккеистов, стали настоящим украшением городских улиц, а роскошные, выстроенные в ряд у «Уфа-Арены» и ожидающие своих звездных пассажиров «Мерседесы» и «VDL-Futura» с аэродинамическими кузовами придали статусности самому международному мероприятию.
- Я сам очень порадовался за иностранных гостей, когда они заходили в мой автобус, - рассказывает водитель УПАП № 3 Тальвин Закирьянов. – Морозы для многих из них стали настоящим испытанием. А тут они забирались в просторный салон и отогревались в удобных креслах – и видно было, как людям становилось хорошо.
Еще бы! Новые автобусы впечатляют прочностью, технической надежностью и, самое главное, безопасностью. В пассажирских машинах предусмотрены все условия для удобства пассажиров – эргономичный дизайн кресел, просторные багажные отсеки, ровный пол, шумоизоляция от гула двигателя и звуков дороги, первоклассные системы климат-контроля, обеспечивающие комфортную температуру и чистый, свежий воздух.
И все новые автобусы оснащены экологически чистым двигателем «Евро-5» - пассажирского транспорта со столь высоким уровнем экологической безопасности в республике еще не было. После чемпионата эти современные и безопасные машины станут перевозить пассажиров на междугородных линиях.
- Все иностранцы оставили приятное впечатление, - рассказывает водитель УПАП № 3 Фанис Султанов. - Между собой они общались по-английски, но и без перевода было понятно, как только они поднимались в автобус - все им нравится: и Уфа, и наши люди, и настроение у гостей приподнятое.
На обслуживании чемпионата по хоккею работали лучшие водители государственного автоперевозчика, которые не имеют нареканий и нарушений ПДД.
А вот европейцы оказались не такими уж законопослушными, как мы привыкли о них думать. К примеру, в один из дней, в автобус к Тальвину Закирьянову зашли несколько туристов с переводчиком.
- Они опаздывали на игры, а на дорогах как раз был час пик, - вспоминает он. - Переводчик около меня всю дорогу стоял, упрашивал довезти за пятнадцать минут. А я бы не прочь, если бы дороги были пустые: за пять минут домчались бы. А так чуть припозднились, и мне пришлось объяснять иностранцам, что не имею права нарушать правила дорожного движения даже если везу участников чемпионата мира.
Уфимский водитель Азамат Кагарманов забирал из ледовой арены группу шведских болельщиков после игры Латвия – Швеция.
- В тот день я сам болел за Швецию, и эта страна победила, - рассказывает г-н Кагарманов. - И когда увидел своих пассажиров - молодых ребят, на шарфах и кепках с изображением «Тре Крунур», то сразу начал их поздравлять. Всю дорогу до отеля радовался вместе с ними. И особенно удивило то, что никто не пил спиртного. А, выходя из автобуса, один из болельщиков подарил мне свой шарф с тремя шведскими коронами – теперь он у меня в салоне весит на почетном месте.
Азамат Кагарманов признается, что болел за россиян, но в автобусе приходилось сдерживать эмоции.
- Когда в салоне оказывались болельщики или хоккеисты проигравшей команды, старался не показывать, что рад за Россию, - откровенничает водитель-дипломат.
Шофер с 25-летним стажем УПАП № 1 Флюр Баширов время хоккейного матча доставлял иностранных болельщиков от гостиниц города до ледовой арены и обратно. Как признается Флюр, зарубежных пассажиров он возил впервые. И ему было очень интересно с ними общаться.
- Иногда они подходили ко мне с каким-нибудь фото уфимской достопримечательности и спрашивали, как туда добраться, - вспоминает г-н Баширов. - Признаться, мне было нелегко с ними общаться, но я старался и очень хотел им помочь. У моих пассажиров были карточки с ключевыми русскими словами. Вот их они мне и показывали, когда что-нибудь им было надо. Ну, а я, естественно, по возможности отвечал, как умел. Надеюсь, что первый опыт гида мне удался - раньше иностранцев возить не доводилось.
Но один раз Флюру Анваровичу повезло - в его автобусе разместились немецкие болельщики.
- В школе изучал немецкий язык, конечно давно уже, но многие слова могу разобрать, - рассказывает водитель. – Когда я начал связно отвечать, немцы очень удивились. Сразу проснулся ко мне интерес, и они меня буквально засыпали вопросами. А, выходя из автобуса, почти каждый пожал руку – вроде мелочь, а все равно приятно.
Как рассказал Флюр, он сам очень любит хоккей и поэтому за ходом матчей следил по радиорепортажам. Как истинный патриот, конечно, болел за российскую сборную, но импонировали и шведы.
- Я очень сильно переживал за наших ребят, когда они играли со шведами и проиграли им, - говорит Флюр Анварович. – Но признаюсь, порадовался и за эту сборную, не только потому, что они играют хорошо. Все дело в том, что у меня зять - швед, с которым мы по окончанию матча сразу созвонились, и я его сердечно поздравил.
Автобусы главного государственного автоперевозчика всю новогоднюю декаду, пока в Уфе проходил чемпионат мира по хоккею, работали на обслуживании иностранных делегаций. Так что водителям «Башавтотранса» было не до новогодних праздников и каникул. Но никто из них о такой необычной работе не жалеет.
- Я мечтаю, чтобы Уфа приняла у себя взрослый хоккейный чемпионат, - говорит водитель УПАП № 3 Фанис Султанов. – Очень рад, что работал на таком масштабном мероприятии – будет что рассказать.
Фанис Султанов в течение всего чемпионата доставлял из гостиницы «Тан» к «Уфа-Арене» канадских болельщиков и журналистов.
– Иностранцы мне понравились – всегда спокойные, и если бы ни погода, которая подкачала, то их вообще бы не выбить из колеи, - рассказывает он. - Они без суеты заходили в автобус и обязательно говорили «спасибо» по-русски. Знаю, что им не очень понравилась наша еда – многие отказывались от гастрономических изысков, приготовленных организаторами, и просили привезти им… пиццу!
Давний любитель хоккея Фанис Шаймухаметович иногда успевал смотреть матчи чемпионата мира по телевизору, спеша домой после смены.
- А если не получалось самому следить за игрой, звонил жене, - рассказывает он. - С годами даже она начала смотреть хоккей, я, распоряжаясь пультом от телевизора, ей просто не оставлял альтернативы.
Теперь супруга Сария Ганильзяновна вместе с мужем болеет за «Салават Юлаев», а во время мирового состязания переживала за российскую сборную.
- Но раз не попали в финал, значит плохо тренировались, - сделал вывод Фанис. - Что уж теперь рассуждать, в финале я болел за бывалых шведов, хотя никак не ожидал, что канадцы также вылетят из борьбы за «золото».
Тальвин Закирьянов работает в УПАП-3 семь лет, сам заядлый любитель хоккея, но ему не удалось посмотреть матчи даже по телевизору.
- Но я во время матчей с российской сборной все время звонил сыну — он меня держал в курсе дела, смотрел все игры, - рассказывает водитель.
Тальвин Уразметович перевозил иностранных гостей от «Президент Отеля» до Дворца спорта и «Уфа-Арены».
- Со мной в автобусе была девушка-волонтер, которую закрепили сопровождать шведских туристов, — все те, которые мне попадались на глаза, оказались очень рослыми светловолосыми мужчинами, настоящие богатыри. Шумными шведских болельщиков назвать сложно: улыбчивые ребята, в основном, среди них всегда оказывался один переводчик или просто знающий русский язык товарищ.
Десятилетний сын г-на Закирьянова Артур тоже любит хоккей, наверное, больше отца, и до последнего надеялся попасть с ним на трибуны.
- Но я работал и пообещал сводить сына на хоккей в другой раз, - улыбается отец. – Наверное, это не последний мировой чемпионат, который проходит в Уфе!
Евгений КОСТИЦЫН,
Юлия ЛЕЖЕНЬ.