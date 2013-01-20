Дело Станислава Борисова, обвиняемого в заказном убийстве, рассмотрит суд присяжных

Адвокаты подсудимого уверяли, что суд, прекратив разбирательства, принял справедливое, соответствующее всем законным нормам решение. Аналитики же были уверены, что возвращение дела следственным органам является скрытой формой прекращения уголовного преследования – все-таки подсудимый человек не бедный. Однако, похоже, ошибались. После устранения ошибок следствия, процесс над Станиславом Борисовым начался заново, степень его вины определит суд присяжных. Сам обвиняемый в тяжком преступлении вновь взят под стражу.
Напомним, г-жу Огородникову расстреляли в подъезде ее дома из пистолета ТТ в марте 1998 года. Женщина, раненная пятью пулями в шею и голову, чудом выжила и стала инвалидом первой группы, а преступление оставалось нераскрытым в течение 10 лет. Четыре года назад следователи посчитали, что заказчик злодеяния – Станислав Борисов, в то время трудившийся коммерческим директором на электроламповом заводе и, якобы, надеявшийся переориентировать финансовые потоки предприятия в созданный им торговый дом. Татьяна Огородникова выступала против этого предложения и через несколько дней встретила убийц в своем подъезде в доме на улице Космонавтов, 5.
После покушения Татьяна перенесла многочисленные операции по пластике горла, черепа, установке электромагнитного шунта. А коммерческий директор, который считал, что предприятие ему досталось «в наследство» от отца (Василий Борисов до своей загадочной смерти в аварии долгое время возглавлял «Свет») скупил акции у работников и стал владельцем электролампового завода. Позже эти активы Станислав Борисов продал светотехническому холдингу «В.А.В.С.», зарегистрированному в Московской области и занялся строительным бизнесом.
Следствие установило, что Станислав Борисов является заказчиком преступления, а исполнители – пособники экс-директора электролампового завода Вадим Филиппов и Владимир Васильев, согласились на рассмотрение своего дела в особом порядке и за сотрудничество со следствием и деятельное раскаяние получили минимально возможные сроки, хотя имеют самое непосредственное отношение к неудавшемуся убийству. В квартире брата Вадима Филиппова на кухне под холодильником обнаружили магазин от пистолета «ТТ», в котором совпали следы от гильз, оставшихся на месте расстрела Татьяны Огородниковой. А сама пострадавшая опознала Владимира Васильева как человека, стрелявшего в нее в роковой день.
Из практики известно, что в случае заказных преступлений на скамье подсудимых чаще всего оказываются исполнители, редко – организаторы убийств, и уж совсем в единичных случаях – заказчики, остающиеся недосягаемые для правоохранителей. Доказательством участия Борисова в тяжком злодеянии служат показания его подельников – по-другому доказать его вину было бы невозможно.
Любопытно, что в ближайшее время истечет срок давности за совершенное Станиславом Борисовым преступление. Успеет ли Верховный суд в сжатые сроки рассмотреть это дело (пока заслушано только обвинение) и какой вердикт вынесет суд присяжных, не берется прогнозировать ни один эксперт.