Дело Станислава Борисова, обвиняемого в заказном убийстве, рассмотрит суд присяжных

Напомним, г-жу Огородникову расстреляли в подъезде ее дома из пистолета ТТ в марте 1998 года. Женщина, раненная пятью пулями в шею и голову, чудом выжила и стала инвалидом первой группы, а преступление оставалось нераскрытым в течение 10 лет. Четыре года назад следователи посчитали, что заказчик злодеяния – Станислав Борисов, в то время трудившийся коммерческим директором на электроламповом заводе и, якобы, надеявшийся переориентировать финансовые потоки предприятия в созданный им торговый дом. Татьяна Огородникова выступала против этого предложения и через несколько дней встретила убийц в своем подъезде в доме на улице Космонавтов, 5.