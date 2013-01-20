Бренд «Башкирэнерго» сохранили в названии предприятия распределительных сетей

Отныне именем «Башкирэнерго» будет называться «дочка» «БЭСК», ранее носившая аббревиатуру Башкирских распределительных сетей – «БашРЭС». Сама управляющая компания не будет носить «известное и уважаемое название».
- «Башкирэнерго» будет присутствовать на печатях и бланках предприятия, сохранено знамя компании, - сообщил глава «БЭСК» Андрей Макаров. - Соответствующая запись уже внесена в ЕГРЮЛ.
По словам г-на Макарова, другой преемник упраздненного энергохолдинга – «БГК» на старый брэнд не претендовал.
Сегодня «БЭСК» ведет поиск нового здания для своей штаб-квартиры. Офис на улице Комсомольской, 126 при разделе имущества остался за «БГК», и теперь сетевики намерены арендовать для себя новые помещения.
- В этом здании мы временно, мы его арендуем на два года, - пояснил Андрей Макаров. – Мы ищем площади порядка пяти тысяч квадратных метров.
Правда гендиректор компании, уклонился от вопросов, в каком районе ведутся поиски, на какую цену ориентируется БЭСК и подбирает ли сетевой оператор офис из портфеля муниципальной недвижимости.
- На первом этаже мы обязательно обустроим музей энергетики республики, пока экспонаты находятся на складах, - сказал г-н Макаров. - Однако как обзаведемся своим зданием, у нас появится постоянно действующая экспозиция в открытом публичном доступе.
Дмитрий КОЛПАКОВ.