mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Бренд «Башкирэнерго» сохранили в названии предприятия распределительных сетей

20 января 2013, 22:16
В «Башкирской электросетевой компании» («БЭСК») заявили, что зарегистрировали на себя бренд «Башкирэнерго» вместе с фирменным логотипом. В компании считают важным сохранить старый и знакомый бренд, «который пользуется известностью и уважением». Напомним, «Башкирэнерго» упразднили в ходе реорганизации в ноябре прошлого года. Фирменное наименование «Башкирэнерго» зарегистрировали в 1992 году, до этого предприятие называлось «Уфимским энергокомбинатом». В ноябре 2012-го компанию разделили на два бизнеса – генерирующий, зарегистрировав «Башкирскую генерирующую компанию» (БГК) и сетевой – открыв «Башкирскую электросетевую компанию» (БЭСК»).

Отныне именем «Башкирэнерго» будет называться «дочка» «БЭСК», ранее носившая аббревиатуру Башкирских распределительных сетей – «БашРЭС». Сама управляющая компания не будет носить «известное и уважаемое название».

- «Башкирэнерго» будет присутствовать на печатях и бланках предприятия, сохранено знамя компании, - сообщил глава «БЭСК» Андрей Макаров. - Соответствующая запись уже внесена в ЕГРЮЛ.

По словам г-на Макарова, другой преемник упраздненного энергохолдинга – «БГК» на старый брэнд не претендовал.

Сегодня «БЭСК» ведет поиск нового здания для своей штаб-квартиры. Офис на улице Комсомольской, 126 при разделе имущества остался за «БГК», и теперь сетевики намерены арендовать для себя новые помещения.

- В этом здании мы временно, мы его арендуем на два года, - пояснил Андрей Макаров. – Мы ищем площади порядка пяти тысяч квадратных метров.

Правда гендиректор компании, уклонился от вопросов, в каком районе ведутся поиски, на какую цену ориентируется БЭСК и подбирает ли сетевой оператор офис из портфеля муниципальной недвижимости.

- На первом этаже мы обязательно обустроим музей энергетики республики, пока экспонаты находятся на складах, - сказал г-н Макаров. - Однако как обзаведемся своим зданием, у нас появится постоянно действующая экспозиция в открытом публичном доступе.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48