Бренд «Башкирэнерго» сохранили в названии предприятия распределительных сетей

В «Башкирской электросетевой компании» («БЭСК») заявили, что зарегистрировали на себя бренд «Башкирэнерго» вместе с фирменным логотипом. В компании считают важным сохранить старый и знакомый бренд, «который пользуется известностью и уважением». Напомним, «Башкирэнерго» упразднили в ходе реорганизации в ноябре прошлого года. Фирменное наименование «Башкирэнерго» зарегистрировали в 1992 году, до этого предприятие называлось «Уфимским энергокомбинатом». В ноябре 2012-го компанию разделили на два бизнеса – генерирующий, зарегистрировав «Башкирскую генерирующую компанию» (БГК) и сетевой – открыв «Башкирскую электросетевую компанию» (БЭСК»).