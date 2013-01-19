После проезда 500-тоннного автопоезда по трассе Уфа-Оренбург дорогу восстановят

Как мы уже сообщали, ФГУП РОСДОРНИИ разработан специальный проект перевозки по федеральной автомобильной дороге Р-240 Уфа-Оренбург.
- Специализированной проектной организацией «Дорис» разработан проект усиления мостовых и искусственных сооружений, произведены работы по усилению мостов, - рассказал начальник башкирского управления автомобильной магистрали Самара–Уфа–Челябинск Радмир Вагапов. - Перевозчиком в соответствии с правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, будет возмещен вред наносимый дорогам.
По словам главы управления магистралями, после перевозки турбины и генераторов дороги повторно обследуют, а все найденные дефекты будут устранены перевозчиком.