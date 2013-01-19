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После проезда 500-тоннного автопоезда по трассе Уфа-Оренбург дорогу восстановят

19 января 2013, 11:30
Из Уфы на строительную площадку Новосалаватской ТЭЦ доставили турбину весом в 316 тонн. Огромную установку привезла компания «Балтика Групп», специализирующаяся на негабаритных перевозках. Автопоезд на специализированном двадцатичетырехосном прицепе Goldhofer и двумя тягачами MAN доставил в Салават кроме турбины два генератора весом в 320 и 176 тонн. Общая масса автопоезда составила 498 тонн. Осевая нагрузка наиболее нагруженной оси - 18,6 тонн.Оборудование прибыло в Уфу по реке, а от мелькомбината тягачи вывезли его на оренбургский тракт. Автопоезд сопровождали четыре экипажа ГАИ, а движение по трассе не ограничивали – тяжелый груз везли по ночам.

Как мы уже сообщали, ФГУП РОСДОРНИИ разработан специальный проект перевозки по федеральной автомобильной дороге Р-240 Уфа-Оренбург.

- Специализированной проектной организацией «Дорис» разработан проект усиления мостовых и искусственных сооружений, произведены работы по усилению мостов, - рассказал начальник башкирского управления автомобильной магистрали Самара–Уфа–Челябинск Радмир Вагапов. - Перевозчиком в соответствии с правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, будет возмещен вред наносимый дорогам.

По словам главы управления магистралями, после перевозки турбины и генераторов дороги повторно обследуют, а все найденные дефекты будут устранены перевозчиком.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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