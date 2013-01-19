После проезда 500-тоннного автопоезда по трассе Уфа-Оренбург дорогу восстановят

Из Уфы на строительную площадку Новосалаватской ТЭЦ доставили турбину весом в 316 тонн. Огромную установку привезла компания «Балтика Групп», специализирующаяся на негабаритных перевозках. Автопоезд на специализированном двадцатичетырехосном прицепе Goldhofer и двумя тягачами MAN доставил в Салават кроме турбины два генератора весом в 320 и 176 тонн. Общая масса автопоезда составила 498 тонн. Осевая нагрузка наиболее нагруженной оси - 18,6 тонн.Оборудование прибыло в Уфу по реке, а от мелькомбината тягачи вывезли его на оренбургский тракт. Автопоезд сопровождали четыре экипажа ГАИ, а движение по трассе не ограничивали – тяжелый груз везли по ночам.